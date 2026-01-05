Teyana Taylor verrät: So ist Kim Kardashian als Kollegin

Teyana Taylor (35) hat verraten, wie es war, mit Kim Kardashian (45) an der neuen Hulu-Serienproduktion "All’s Fair" zu arbeiten – und spart dabei nicht mit Lob. Die Musikerin und Schauspielerin berichtete dem Magazin People, dass die Dreharbeiten sie und Kim, mit der sie schon vorher befreundet war, noch enger zusammengeschweißt hätten. "Wir sind als Freundinnen in das Projekt gestartet und als Schwestern wieder rausgekommen", sagte Teyana. Gedreht wurde für die Anwaltsserie, die im November Premiere feierte, in den USA, wo die beiden gemeinsam mit einem Star-Ensemble vor der Kamera standen. Neben Teyana und Kim gehören auch Glenn Close (78), Niecy Nash-Betts, Naomi Watts (57) und Sarah Paulson (51) zum Cast.

In "All’s Fair" spielt Kim, die sich anfangs Sorgen um den Erfolg der Serie gemacht hatte, die toughe Kanzleichefin Allura Grant, die mit ihren Kolleginnen eine eigene Praxis gründet und in der Welt der High-Profile-Scheidungen mitmischt. Teyana verkörpert Milan, eine angehende Anwältin und Alluras Mentee, die ihren Platz im Team finden muss und ein Geheimnis mit sich trägt. "Es war wirklich gut, jeden Tag mit ihr zur Arbeit zu gehen", schwärmte die Künstlerin über Kim. Am Set habe sich unter den Frauen eine echte Gemeinschaft entwickelt: "Wir haben wirklich, wirklich eine Schwesternschaft gebildet", so Teyana. Sie betonte außerdem, wie dankbar sie sei, immer wieder an Sets zu arbeiten, an denen sie die Leute wirklich mag. Die Serie erzählt vom Aufbruch eines Frauenteams aus einer männlich dominierten Großkanzlei – und von Loyalität über Konkurrenz.

Privat kennen sich Teyana und Kim seit Jahren aus dem gleichen Umfeld. Teyana stand früh in professionellem Kontakt zu Kims Ex-Mann Kanye West (48), lieferte Background-Vocals für "Dark Fantasy", unterschrieb später bei seinem Label G.O.O.D Music und spielte 2016 in seinem Musikvideo zu "Fade" mit. Die Musikerin ist Mutter von zwei Kindern und hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Kim wiederum ist als Reality-Star, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern weltweit bekannt und nutzt ihre TV-Erfahrung nun für ihre Rolle als Serienchefin.

Imago Teyana Taylor, Kim Kardashian und Niecy Nash-Betts bei der Premiere von "All’s Fair" im Oktober 2025

Imago Teyana Taylor bei der Palm Springs International Film Festival Gala

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.