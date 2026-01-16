Teyana Taylor blickt auf die Scheidung von Ex Iman zurück

Von 2016 bis 2024 war Teyana Taylor (35) mit Iman Shumpert (35) verheiratet. Die Scheidung verlief alles andere als friedlich. In einem Interview mit Vanity Fair erinnert die Schauspielerin sich jetzt an diese schwierige Zeit zurück. Trotz allem, was vorgefallen ist, will sie aber nicht, dass das Verhältnis endgültig zerbricht, denn immerhin hat das Ex-Paar zwei gemeinsame Kinder. "Scheidung bedeutet für mich, um den Tod eines Lebewesens zu trauern. Ich glaube, wenn Kinder im Spiel sind, versteht man, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Zumindest für die nächsten 18 Jahre und um die besten gemeinsamen Eltern zu sein", meint Teyana. Wie ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem Ex ist, offenbart sie nicht.

Obwohl sie nun geschieden ist, möchte Teyana aber nicht, dass die Leute den Glauben an die Ehe verlieren. Sie selbst glaube auch noch an das Konzept der Ehe. "Wenn ich liebe, ist meine Liebe echt. Was auch immer ihr gesehen habt, war ein echter Ausdruck von Liebe, bis es keine mehr gab. Und das ist in Ordnung", erklärt die frisch gebackene Golden Globe-Gewinnerin. Die Ehe sei "etwas Wunderschönes" und es gebe keinen Grund, Angst davor zu haben. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Iman soll Teyana den britischen Theaterschauspieler Aaron Pierre gedatet haben – allerdings gibt es seit Januar dieses Jahres das Gerücht, dass die Beziehung beendet ist.

Dafür könnte es in Teyanas Karriere aktuell nicht besser laufen. Der Film "One Battle After Another" wurde zu einem erfolgreichen Blockbuster und pushte ihre Karriere immens. Im Dezember 2025 krönte die US-Amerikanerin diesen Erfolg mit der Nominierung für einen Golden Globe. "Ich habe davon schon so lange geträumt. Gottes Timing... puh, das ist nochmal anders", freute sie sich in einem Gespräch mit E! News. Vergangenes Wochenende fand dann die Preisverleihung statt und Teyana brillierte erneut: Sie wurde in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet und setzte sich gegen andere Stars wie Emily Blunt (42), Elle Fanning (27) und Amy Madigan (75) durch.

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Juni 2019

Getty Images Teyana Taylor und Aaron Pierre bei der London-Premiere von "One Battle After Another" in Leicester Square

Getty Images Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe als Beste Nebendarstellerin für "One Battle After Another" bei den 83. Golden Globes in Beverly Hills