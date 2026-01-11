Leonardo DiCaprio: Diesen Spitznamen gab ihm Co-Star Teyana

Teyana Taylor (35) sorgte am Sonntag, 4. Januar, in Los Angeles für einen Moment zum Niederknien, als sie Leonardo DiCaprio (51) in einem Interview mit E! News liebevoll "Pops" nannte – und der Hollywoodstar nahm den Spitznamen mit einem breiten Grinsen an. Die beiden stehen gemeinsam für "One Battle After Another" vor der Kamera, das bei der Verleihung als Bester Film ausgezeichnet wurde, während Paul Thomas Anderson (55) zusätzlich als Bester Regisseur und für das Beste adaptierte Drehbuch geehrt wurde. Teyana erklärte im Gespräch, wie sie ihre Figur Perfidia schichtweise entwickelte und diese schließlich "zusammen mit Pops" in die Schlacht schickte. Leo konterte prompt: "Ich liebe es. Ich liebe es. Wie auch immer sie mich nennen will", sagte er – ein wohliger Running Gag, obwohl der Schauspieler selbst gar keine Kinder hat.

Im Film lernen sich Perfidia und Leos Figur kennen, bekommen eine Tochter und sind in einer revolutionären Gruppe aktiv, bevor Perfidia von staatlichen Kräften unter der Führung von Sean Penns (65) Antagonisten festgesetzt wird. In dem Interview schwärmte Leo vom langgehegten Traum, endlich mit Anderson zu arbeiten: "Es hat 25 Jahre lang gedauert, um mit diesem großartigen visionären Regisseur zusammenarbeiten zu können", sagte er E! News und betonte die Detailtiefe und Teamarbeit am Set. Zuvor hatte er bereits in einem Gespräch mit Esquire erklärt, ihn reize die Idee eines ehemaligen Revolutionärs, der seine Vergangenheit begraben und ein normales Leben mit seiner Tochter führen will.

Privat pflegen Teyana und Leonardo eine entspannte Freundschaft, die vor Jahren bei einer Geburtstagsfeier von Diana Ross (81) ihren Anfang nahm. Teyana nannte Leo rückblickend ihren Wingman, ihren "Partner in Crime" – eine Dynamik, die sich nun in liebevollen Neckereien wie "Pops" widerspiegelt. Abseits des roten Teppichs teilt die Künstlerin, die bereits für Leonardo strippte, gerne Einblicke in ihre Rolle als Mutter von zwei Kindern, während der Schauspieler eher zurückgezogen lebt und selten Persönliches preisgibt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Leonardo DiCaprio und Teyana Taylor

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Teyana Taylor bei ELLEs Women in Hollywood Celebration in Los Angeles, 2025