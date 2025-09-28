Jubiläum 2025: König Charles und Camilla besuchen Vatikan

König Charles (76) und Königin Camilla (78) werden im kommenden Monat zu einem Staatsbesuch in den Vatikan reisen. Dort wird das royale Paar laut dem Magazin Dailymail Papst Leo XIV. (70) treffen, um das katholische Jubiläumsjahr "Pilger der Hoffnung" zu feiern. Das Jubiläumsjahr wird alle 25 Jahre begangen und setzt dieses Mal ein Zeichen der Hoffnung in einer von Krisen geprägten Welt. Neben dem Treffen mit dem Pontifex liegt ein besonderer Fokus des Besuchs auf der Würdigung der ökumenischen Zusammenarbeit zwischen der anglikanischen und der katholischen Kirche.

Der geplante Besuch folgt wenige Monate nach dem Tod von Papst Franziskus (†88), der im April dieses Jahres verstarb. Charles und Camilla hatten ihn zuvor im Rahmen einer privaten Audienz getroffen, die sich mit ihrem 20. Hochzeitstag überschnitt. Der 2025 begangene Anlass soll eine breite Unterstützung beider Kirchen hervorheben. Während des letzten großen Jubiläumsjahres im Jahr 2000, das als "Großes Jubiläum" bekannt war, standen globale Themen wie Schuldenverzicht für ärmere Länder im Fokus. Prominente wie Bono (65) und Bob Geldof (73) traten damals auf, um auf soziale Missstände aufmerksam zu machen.

Charles und Camilla zeigten sich in der Vergangenheit stets als starke Unterstützer der interreligiösen Zusammenarbeit und betonten häufig die gemeinsame Verantwortung für globale Herausforderungen. Besonders Charles sieht es als seine Pflicht, Dialog und gegenseitiges Verständnis zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu fördern. Camilla hingegen hat häufig ihr Engagement für wohltätige Zwecke und Bildung in ihren Gesprächen mit religiösen Würdenträgern verdeutlicht. Dieser Besuch wird nicht nur ein diplomatischer Austausch sein, sondern auch eine symbolische Geste der Solidarität und der geteilten Hoffnung, die das Motto des Jubiläumsjahres thematisch aufgreift.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

