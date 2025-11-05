Papst Leo XIV. besucht Grab von Papst Franziskus I. in Rom

Papst Leo XIV. (70) legte am heutigen Abend bei einem Besuch der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom einen berührenden Moment der Andacht ein. Gegen 20:05 Uhr betete er am Grab seines Vorgängers Papst Franziskus I. (†88) und legte ein Bouquet weißer Rosen auf die Marmorplatte, wo stets eine weiße Rose zum Gedenken an die heilige Therese von Lisieux liegt. Anschließend verweilte er laut dem Magazin Vatican News vor dem Marienbild "Salus Populi Romani", das Papst Franziskus I. häufig besuchte. Kurz darauf brach er zu seiner geplanten Reise nach Castel Gandolfo auf, wie das Presseamt des Heiligen Stuhls bestätigte.

Bereits am Morgen hatte der Pontifex im Petersdom eine Gedenkmesse gefeiert, bei der er der verstorbenen Kardinäle, Bischöfe und insbesondere Papst Franziskus I. gedachte. Am Altar des Lehrstuhls von St. Peter erinnerte er in seiner Predigt mit emotionalen Worten an seinen Vorgänger: "Er starb, nachdem er die Heilige Pforte geöffnet und den Segen Urbi et Orbi erteilt hatte." Diese erste Gedenkmesse Papst Leos, der kürzlich zum ersten Mal auf König Charles III. (76) traf, fiel zudem in das Heilige Jahr, wodurch sie einen besonderen symbolischen Charakter trug. Leo sprach von der christlichen Hoffnung, die Franziskus I. so eindrucksvoll gelebt habe.

Das Grab von Papst Franziskus I. scheint Papst Leo XIV. besonders am Herzen zu liegen. Bereits zwei Tage nach seiner Wahl im Mai suchte er die Stätte auf, um Blumen niederzulegen und einige stille Minuten dort zu verbringen. Auch im Juni, nach der Prozession zu Fronleichnam, kehrte er dorthin zurück. Diese Gesten spiegeln nicht nur Leos tiefen Respekt für seinen Vorgänger wider, sondern unterstreichen auch die emotionale Bindung und den bleibenden Einfluss, den das Vermächtnis von Franziskus hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., im April 2025 in Vatikanstadt

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III., Papst Leo XIV. und Königin Camilla beim offiziellen Empfang im Vatikan, Oktober

Anzeige Anzeige

Instagram / evalongoria José Bastón, Eva Longoria und Papst Franziskus I.