Gwyneth Paltrow gab Timothée Chalamet Tipps für bessere Haut

Schauspielerin und Beauty-Guru Gwyneth Paltrow (53) hat ihrem Filmpartner Timothée Chalamet (29) am Drehort von "Marty Supreme" ernsthaft zu einer Behandlung mit Mikronadeln geraten – in dem Glauben, seine von der Maske aufgetragenen Narben seien echt. Die Oscarpreisträgerin erzählte die Anekdote am Dienstag im Podcast "The Run-Through with Vogue". "Oh, du kannst dafür Microneedling machen", habe sie vorgeschlagen. Timothées trockene Antwort: "Das ist Make-up." Der Moment sorgte für Gelächter, denn die Verwandlung umfasste auch Kontaktlinsen und eine Brille, die seine Augen kleiner wirken ließen. Gedreht wird unter der Solo-Regie von Josh Safdie. An Bord sind neben den beiden Stars auch Odessa A'zion (25), Kevin O'Leary (71), Tyler "The Creator" Okonma, Abel Ferrara und Fran Drescher (68).

Gwyneth schwärmte im Gespräch über die detailverliebte Maske – und über Timothées reale Haut. "In echt hat er schöne Haut", sagte sie im Podcast und präzisierte, das Make-up sei so gut gewesen, dass sie kleine Aknenarben vermutet habe. Aber das war noch nicht alles! Gwyneth offenbarte auch ihre komplette Unwissenheit über Timothées Liebesleben. Als der Dune-Star erwähnte, dass seine Freundin zwei Kinder hat, fand sie das ziemlich "punk rock" – ohne zu ahnen, dass es sich um niemand Geringeren als Kylie Jenner (28) handelt. Timothée und die Reality-TV-Königin sind seit 2023 ein Paar. Die Make-up-Milliardärin brachte ihre beiden Kinder Stormi und Aire aus der Beziehung mit Ex-Partner Travis Scott (34) mit in die Romanze. Gwyneths Kinder Apple und Moses reagierten auf Mamas Wissenslücke mit der typischen Gen-Z-Ungläubigkeit: "Sie sagten: 'Mama, bist du verrückt? Wie kannst du das nicht wissen?'" Aber Gwyneth blieb gelassen: "Ich lese so etwas einfach nicht." Die Reality-TV-Welt der Kardashians scheint für die "Shakespeare in Love"-Darstellerin ein Buch mit sieben Siegeln zu sein.

Trotz aller Pannen zeigt sich Gwyneth inspiriert von der Arbeit mit Timothée und blickt optimistisch in die Zukunft ihrer Karriere. "Ich freue mich definitiv darauf, ältere Rollen zu spielen", verriet sie. Die Transformation ihres Co-Stars hat bei ihr den Wunsch geweckt, selbst einmal eine drastische äußerliche Veränderung für eine Rolle durchzumachen. "Ich finde es wirklich interessant, etwas über die Geschichte einer älteren Frau zu machen. Mich interessiert, wie Frauen altern und wie sie sich selbst beim Altern sehen", erklärte die zweifache Mutter. Nach Jahren als Marvel-Heldin Pepper Potts und Wellness-Guru sehnt sich Paltrow offenbar nach neuen schauspielerischen Herausforderungen. "Ich habe noch nie etwas gemacht, wo ich wirklich im Gesicht verwandelt werde", gestand sie. Wer weiß – vielleicht wird sie bald selbst unter einer Schicht Make-up verschwinden und andere Schauspieler zu Skincare-Ratschlägen verleiten.

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Imago Am Set von Marty Supreme in New York küssen sich Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet während einer Szene

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025