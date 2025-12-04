Gwyneth Paltrows Kuss mit Timothée Chalamet schockiert Sohn

Gwyneth Paltrow (53) hat enthüllt, wie ihre beiden Kinder auf die mittlerweile viral gegangenen Fotos ihres Kusses mit Schauspielkollege Timothée Chalamet (29) reagiert haben. Die Aufnahmen entstanden während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Marty Supreme" im Central Park in New York und sorgten im Oktober vergangenen Jahres für mächtig Aufsehen. Apple, die 21-jährige Tochter der Schauspielerin, fand die Bilder "großartig", wie Gwyneth gegenüber The Hollywood Reporter berichtete. Währenddessen fand ihr 19-jähriger Sohn Moses die Sache eher peinlich und kommentierte das Gesehene mit einem entnervten "Oh mein Gott, ich will das nicht sehen." Doch mittlerweile würde sich auch der Nachwuchs auf den Film freuen, berichtete Gwyneth.

In einem Interview bei The Tonight Show with Jimmy Fallon erinnerte sich die "Iron Man"-Darstellerin daran, wie überrascht sie selbst über die Reaktionen nach der Veröffentlichung der Paparazzi-Bilder war. Für sie sei es lediglich eine Szene gewesen, erklärte sie. Doch die Neugierde und die Aufregung innerhalb ihrer Freundeskreise seien enorm gewesen. "Alle Mama-Gruppenchats schrieben mit so etwas wie: Oh mein Gott! Sie waren Feuer und Flamme", berichtete sie scherzhaft. Während Fallon einige der Bilder während der Show zeigte, kommentierte sie sie mit einem augenzwinkernden "Ja, das war schlimm" und beschrieb, wie unpassend es sei, solche privaten Momente während eines Drehs festgehalten zu sehen.

Gwyneth teilt ihre Kinder Moses und Apple mit ihrem Ex-Mann, Musiker Chris Martin (48). Die Schauspielerin zog in der Vergangenheit klare Grenzen zwischen ihrer Karriere und ihrem Familienleben. In Interviews erklärte sie, dass ihre Kinder sie mehr in der Rolle der Mutter schätzen und wenig Bezug zu ihrem Leben als Hollywood-Star haben. Dennoch zeigte sie sich Anfang des Jahres auf Social Media mit ihrem Sohn Moses bei einem herbstlichen Ausflug an die Ostküste – ein seltenes gemeinsames Bild der beiden, das Gwyneth mit ihren Fans teilte. Die Bindung zu ihren Kindern scheint trotz des Trubels um ihre Karriere unerschütterlich zu bleiben.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kids, Sommer 2024

Imago Am Set von Marty Supreme in New York küssen sich Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet während einer Szene