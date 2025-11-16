"Ein bisschen ADHS": Gwyneth Paltrow teilt Selbstdiagnose

Gwyneth Paltrow (53) spricht so offen wie selten über ihre Psyche – und macht dabei eine unerwartete Selbstdiagnose. In der neuesten Folge ihres Goop-Podcasts verrät die Schauspielerin: "Ich glaube, ich habe ein bisschen ADHS." Die 53-Jährige schildert, dass sie sich immer wieder unruhig fühle und selbst nach extrem anstrengenden Arbeitstagen abends nicht "abschalten" könne. Halt findet Gwyneth nach eigenen Worten vor allem bei ihrer Familie. Ihr Ehemann Brad Falchuk (54) und die Kinder bieten ihr Sicherheit und Stabilität – einen Anker inmitten des Trubels. Professionelle Unterstützung bekomme sie zudem von Fachleuten, mit denen sie bereits an neuen Strategien für ihren Alltag arbeitete.

Gwyneth berichtet neben ihrem Verdacht, an ADHS zu leiden, auch von immer öfter auftretenden Angstzuständen. Diese führt die medizinisch interessierte Schauspielerin allerdings unter anderem auf hormonelle Veränderungen zurück: "Ich glaube, es ist eine Östrogendominanz. Das macht einen wirklich ängstlich." Ein weiterer Grund für ihre aktuelle psychische Verfassung könnte laut Gwyneth auch ihr bewegtes Leben als öffentliche Person sein, das ihr "Nervensystem strapaziert" habe. Um im Alltag für mehr Entspannung zu sorgen, hat sich die 53-Jährige nun entschieden, einige ihrer bisher extrem strikten Routinen zu lockern: Ein Glas Wein hier, ein Softeis dort – sie gönnt sich kleine Ausnahmen, die sich "großartig" anfühlen.

Dieses Bedürfnis nach einem ausgeglicheneren Lebensstil spiegelt sich auch in Gwyneths Streben wider, sich in stressigen Situationen weniger angreifbar zu fühlen. Sie erklärte, wie sehr sie sich durch alltägliche Dinge wie negative Nachrichten oder Herausforderungen im Arbeitsleben belastet fühle, und wünschte sich, diese leichter bewältigen zu können. Gleichzeitig bleibt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern für viele ein Vorbild. Mit ihrem Engagement für mentale und körperliche Gesundheit und ihrer Offenheit für persönliche Themen zeigt sie eine neue Facette ihrer Persönlichkeit, die abseits von Red-Carpet-Auftritten Einblicke in ihr Leben gewährt.

Imago Schauspielerin Gwyneth Paltrow im September 2025 in Mailand

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk am Valentinstag 2024

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024