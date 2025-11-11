Nanu? Gwyneth Paltrow vergisst erneut ihren MCU-Auftritt

Gwyneth Paltrow (53) hat erneut für Erstaunen gesorgt, als sie in einer Videoreihe von Vanity Fair über ihre Karriere sprach. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen im Marvel Cinematic Universe (MCU), wusste offenbar nicht, dass sie in insgesamt sieben Filmen des Franchises zu sehen war. "Das kann nicht sein. Ich kann nicht in sieben davon sein. Ist das wahr?", sagte sie überrascht. Bereits 2019 hatte Regisseur Jon Favreau (58) sie während eines Interviews bei Entertainment Tonight daran erinnern müssen, dass sie in einer Szene von "Spider-Man: Homecoming" mitgespielt hatte. Gwyneth erklärte damals, sie könne sich zwar an die Szene erinnern, hätte allerdings nicht gewusst, dass diese in diesem Film verwendet wurde.

Ihre erste MCU-Rolle übernahm Gwyneth 2008 als Pepper Potts in "Iron Man", wo sie an der Seite von Robert Downey Jr. (60) spielte. Es folgten weitere Auftritte in den beiden Fortsetzungen sowie eine Präsenz in den Avengers-Filmen, darunter "Infinity War" und "Endgame". Doch der Überblick über diese zahlreichen Projekte scheint der Schauspielerin nicht immer leichtgefallen zu sein. Immerhin war es in "Spider-Man: Homecoming", wo Pepper Potts in einer kurzen Szene erscheint, was schon vor Jahren zu einem kuriosen Moment führte. Mit ihren jüngsten Aussagen bei Vanity Fair wirkt es, als habe sich an ihrer Marvel-Verwirrung nichts geändert.

Abseits ihrer Schauspielkarriere hat sich die erfahrene Darstellerin in den letzten Jahren auch als Unternehmerin mit ihrer Lifestyle-Marke "Goop" einen Namen gemacht. Ihre Rolle als Pepper Potts hat sie bei Fans jedoch so unvergesslich gemacht, dass viele ihre Auftritte im MCU genau im Gedächtnis haben – ganz im Gegensatz zu Gwyneth selbst. Der enge Kollegenkontakt zwischen den beiden Stars wurde in Interviews und auf roten Teppichen deutlich, wo Gwyneth häufig über die Chemie zwischen ihnen sprach. Dennoch scheint ihr die Bedeutung ihrer eigenen Filmografie im MCU gelegentlich zu entgehen.

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Getty Images Gwyneth Paltrow und Robert Downey Jr. bei der Premiere von "Iron Man 3", 2014

Getty Images Gwyneth Paltrow, April 2025