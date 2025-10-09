Wendy Williams nennt ihr aktuelles Zuhause ein "Drecksloch"

Wendy Williams (61) hat sich in einem Gespräch mit dem New York Magazine äußerst kritisch zu ihrer aktuellen Wohnsituation geäußert. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin lebt derzeit in einem luxuriösen betreuten Wohnheim in Hudson Yards, New York. Doch "luxuriös" scheint aus ihrer Sicht nicht das richtige Wort zu sein – sie bezeichnet die Einrichtung als "Drecksloch". "Es ist eine Zumutung! Haben Sie die Leute gesehen? Die älteren Menschen? Warum sollte ich mir das ansehen wollen? Das ist eine beschissene Situation", wettert die ehemalige Talkmasterin verärgert. Wendy lebt dort in einer Studiowohnung auf einer speziellen Etage für Gedächtnispflegepatienten und klagt darüber, wie oft sie schon vergeblich um einen Wechsel dieses Stockwerks gebeten habe.

Ein weiterer Konfliktpunkt, der sie belastet, ist ihre strenge Betreuung durch den gerichtlich bestellten Vormund, die Anwältin Sabrina Morrissey. Diese überwacht offenbar akribisch, welche Möglichkeiten Wendy hat und was ihr erlaubt ist. Berichten zufolge darf die Moderatorin nicht einmal ein iPad besitzen, was ihre persönliche Freiheit stark einschränkt. Doch wenigstens gibt es einen Lichtblick in ihrem derzeitigen Alltag: Wendy besucht regelmäßig eine sogenannte Megakirche in Brooklyn. Die Gottesdienste geben ihr Kraft und helfen ihr, sich mit Gott und sich selbst zu verbinden. Außerdem verriet sie, dass der Pastor dieser Kirche früher einmal Gast in ihrer Talkshow war.

Schon zu ihrem 61. Geburtstag hatte Wendy klargemacht, was sie sich am meisten wünscht: "Ich will aus der Vormundschaft heraus", erklärte sie damals gegenüber TMZ. Ihren Ehrentag feierte die Moderatorin im Delmonico's Steakhouse in New York, begleitet von zwei Anwälten und ihrer langjährigen Freundin Suzanne Bass. Trotz der angespannten Situation erschien Wendy gewohnt stilvoll und zeigte sich in bester Laune, wie Augenzeugen berichteten.

Getty Images Wendy Williams, 2015

Imago Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams im Februar 2016