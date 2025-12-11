Partner der MLFL-Kandidaten loben Elena Miras' Veränderung

Elena Miras (33) fiel in früheren TV-Formaten häufig durch ihre aufbrausende Art auf. In der aktuellen Staffel von Make Love, Fake Love zeigt die Reality-TV-Bekanntheit jedoch eine ungewohnt ruhige und nahbare Seite. In der Villa macht sie klar, dass sie inzwischen mehr auf innere Werte achtet, während mehrere Männer um ihr Herz buhlen. Dabei sticht vor allem David hervor, dessen sanften und einfühlsamen Charakter sie offen bewundert. Dass Elena sich verändert zeigt, bleibt auch den Partnern der vergebenen Kandidaten in der Show nicht verborgen.

"Absolut sympathisch, und was auch richtig schön zu sehen ist, bei einer Elena, dass sie das auch absolut zu schätzen weiß und wirklich mittlerweile höher priorisiert als vermutlich das Äußere und sexuelle Attraktivität", stellt Niklas beeindruckt fest. Auch Christina, die Partnerin eines anderen Kandidaten, zeigt sich überrascht: "Sie ist so anders jetzt! Das sind die besten Worte von ihr jemals. Sie pusht ihn richtig." Christina B. äußert zudem die Vermutung, Elena habe zuvor eine Art "Findungsphase durchlebt", die offenbar zu dieser positiven Veränderung geführt habe.

Elena ist seit Jahren eine feste Größe im Reality-Kosmos, häufig als temperamentvolle Kämpferin wahrgenommen. Umso auffälliger wirkt dieser neue Fokus auf Werte, die ihr wichtig sind: Verlässlichkeit, Achtsamkeit und Authentizität. Gegenüber David zeigte sie schon früh, wie sehr sie Gesten und durchdachte Aufmerksamkeit schätzt – kleine Details, die für sie viel Bedeutung tragen. "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus", schwärmte sie im Gespräch mit dem 27-Jährigen und ergänzte: "Ich finde das megaschön."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL SelfieSandra und die Partner der vergebenen Männer bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"