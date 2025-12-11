Angeklagter Arzt von Matthew Perry ist jetzt Uber-Fahrer

Mark Chavez, ein ehemaliger Arzt, der in den Fall um Matthew Perry (†54) verwickelt ist, hat seine Anstellung als Uber-Fahrer aufgenommen, während er auf sein Strafmaß wartet. Der frühere Notfallmediziner gab am 3. Dezember laut US Weekly bekannt, dass er seine Zulassung als Arzt zurückgegeben hat, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Ketamin auf betrügerische Weise beschafft zu haben. Dieses Ketamin wurde später an Matthew weitergegeben, der am 28. Oktober 2023 an den akuten Wirkungen des Narkosemittels starb. Mark betont jedoch, dass das von ihm bereitgestellte Ketamin nicht die Substanz war, die zum Tod des Schauspielers führte. Ihm drohen nun bis zu sechs Monate Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, Mark anstelle einer Haftstrafe unter Hausarrest zu stellen und eine zweijährige Bewährung sowie 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu verhängen. Dies begründen sie mit seiner umfassenden Kooperation bei den Ermittlungen. Mark soll sie mit Beweisen gegen seinen Mitangeklagten Salvador Plasencia unterstützt haben, der das Ketamin weiterhin an Matthew verkaufte, obwohl sich dessen Gesundheitszustand zusehends verschlechterte. In Gerichtsdokumenten wird dargelegt, dass Mark Salvador kritisierte, nachdem dieser dem Schauspieler im Auto Ketamin injizierte. Salvador wurde bereits im November verurteilt und sitzt eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ab.

Matthew, weltberühmt für seine Rolle als Chandler Bing in der TV-Serie Friends, geriet immer wieder öffentlich in den Fokus aufgrund seiner Kämpfe gegen Suchterkrankungen und psychische Belastungen. Er sprach offen über seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln, Alkohol und anderen Substanzen. Laut seinen Memoiren half ihm der Gedanke an seine Familie und Glaubensgrundsätze, die schwersten Phasen zu überstehen. Matthews Tod, der die Fans weltweit erschütterte, lenkte erneut Aufmerksamkeit auf die Gefahren des ungehemmten Zugangs zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und den Missbrauch solcher Substanzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry im März 2017

Anzeige Anzeige