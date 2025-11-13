Justin Bieber bekennt: So sehr setzt ihm Hass im Netz zu

Justin Bieber (31) hat in einem seiner Twitch-Livestreams offen über die Schattenseiten seiner Online-Präsenz gesprochen. Der Sänger, der seit Oktober 2025 auf der Streaming-Plattform aktiv ist und dort Inhalte wie Basketballspiele und Einblicke hinter die Kulissen seiner Musik teilt, sprach dabei über die negativen Kommentare, die er regelmäßig erhalte. Besonders einige Aussagen in seinem Chat hätten ihn getroffen, wie etwa: "Er wird nie wieder so überschwänglich sein wie früher. Er hat nicht mehr seinen Charme." Justin gab zu, dass diese Art von Feedback Unsicherheiten bei ihm hervorruft und ihm zusetzt.

Im Stream resümierte der polarisierende Musiker: "Leute, die sich selbst beschissen finden, projizieren das auf andere und schreiben richtig fiese Sachen." Gerade die Kombination aus dem ständigen Präsentieren vor seiner Community und den teilweise bösartigen Kommentaren sei belastend: "Es ist schon schwer genug, sich so zu präsentieren und dann muss man das auch noch lesen." Auch wenn der Großteil seiner Twitch-Community positiv auf seine Inhalte reagiere, falle es ihm schwer, die kritischen Stimmen auszublenden. Er erinnerte zudem daran, wie sehr ein einziger negativer Kommentar den Eindruck von unzähligen guten Nachrichten beeinflussen kann.

Justin, der mit seiner Debütsingle "One Time" 2009 einen kometenhaften Aufstieg erlebte, ist dafür bekannt, sehr private Angelegenheiten auf Social Media zu teilen. Seine Fans bewundern ihn nicht nur für seine Musik, sondern auch für eben jene Offenheit, wenn es um persönliche Themen geht. Der kanadische Superstar sorgte vor allem in den vergangenen Jahren mit Festnahmen, aggressivem Verhalten und anderen Skandalen für Schlagzeilen. Fans zeigten sich online immer wieder besorgt um den Mann von Model Hailey Bieber (28), die ihm stets eine Stütze zu sein scheint. Nach persönlichen Krisen hat die Familie für beide seit der Geburt von Baby Jack im August 2024 nun wieder höchste Priorität, wie die Unternehmerin zuletzt im Interview mit GQ betonte.

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Popstar

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack