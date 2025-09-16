Sex-Tour gestoppt: Bonnie Blue wurde aus Newcastle verbannt

Bonnie Blue, das Model und Content Creatorin, ist derzeit mit ihrer umstrittenen "Bang Bus"-Tour durch Großbritannien unterwegs und sorgt für heftige Diskussionen. Die 26-Jährige wollte am vergangenen Sonntag in Newcastle Station machen, doch die örtlichen Behörden und Barbetreiber machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie sie ihren Fans auf TikTok berichtete, wurde ihr der Zutritt zu sämtlichen Bars in der Stadt untersagt. "Die Polizei soll informiert sein", fügte Bonnie hinzu, während sie dennoch ihren Anhängerinnen und Anhängern die Chance bot, sie im Rahmen der Tour zu treffen. Ein Highlight für Fans war die Verteilung von signierten T-Shirts, bevor sie ihre Pläne für die nächste Station schmiedete.

Die "Bang Bus"-Tour richtet sich, wie Bonnie vorab erklärte, gezielt an College-Studenten und verspricht eine Mischung aus provokanten Inhalten und Interaktionen. Trotz der Kritik wirbt das Model mit einer strikten Einlasspolitik: Zugang gewährt sie ausschließlich Personen ab 18 Jahren, und ein Begleitteam überprüft Ausweise, um minderjährige Teilnehmer auszuschließen. Ihr fahrbarer "Bang Bus" ist speziell ausgestattet mit allem, was bei den Events notwendig sein könnte, wie etwa einem Bett, Kondomen, Gleitgel und Einverständniserklärungen. Die Tour soll bis Ende September auch Städte wie Leeds, Nottingham, Oxford und London einschließen, wobei Bonnie sich großes Wachstum durch diese Aktionen erhofft.

Kontroversen nicht fremd, hatte Bonnie Blue bereits zu Jahresbeginn mit ihrem Rekordversuch, innerhalb von zwölf Stunden mit über 1.000 Männern zu schlafen, weltweit Schlagzeilen gemacht. Damals verteidigte sie ihre Entscheidung und betonte, dass es für sie um Spaß und persönliche Ziele ging. Neben der Kritik gewährt sie stets Einblick in ihren umtriebigen Alltag und versteht es, ihre Fangemeinde bei Laune zu halten. Trotz anhaltender Diskussionen bleibt sie eine der polarisierendsten Figuren der aktuellen Entertainment-Landschaft, die scheinbar keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, neue Rekorde zu setzen und für Aufsehen zu sorgen.

Bonnie Blue, Internet-Star

Bonnie Blue, Erotikmodel

Bonnie Blue, Internet-Star

