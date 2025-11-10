Meri Brown kämpfte in ihrer polygamen Ehe mit Eifersucht

In der jüngsten Folge der TLC-Serie Alle meine Frauen sprach Meri Brown (54) offen über ihre Erfahrungen und Gefühle in ihrer polygamen Ehe mit Kody Brown (56). Die 54-Jährige, die Kody 1990 heiratete, gab bekannt, dass Eifersucht oft eine Herausforderung für sie war. "Ich war eifersüchtig. Wie kann man nicht eifersüchtig sein?", stellte sie während der Sendung klar. Mit jeder neuen Ehefrau—Janelle (56) 1993, Christine (53) 1994 und Robyn 2010—wuchsen bei Meri die Selbstzweifel. "Ich dachte, alles an mir wäre falsch. Das war schwer", gestand sie emotional und verwies dabei auch auf ihren schmerzlichen Weg, da sie selbst nur ein Kind zur Welt bringen konnte.

Neben Meris Geständnissen kommt auch Christine zu Wort, die betonte, dass Polygamie eine Ehe verwässert und Konkurrenz- sowie Eifersuchtsmomente unter den Frauen auslösen kann. Inzwischen hat Christine entschieden, ein monogames Leben mit ihrem neuen Ehemann David Woolley zu führen. David unterstrich in der Sendung, dass Polygamie oft Hass und Kontrolle mit sich bringe, was Christine bestätigte. Der Glaube, durch das Ertragen von Schmerz und Eifersucht spirituellen Fortschritt zu erreichen, sei im religiösen Kontext früher oft gepredigt worden, wurde jedoch von Christine und David kritisch hinterfragt.

Meri und ihr Ex-Mann Kody, die sich im Januar 2023 offiziell getrennt haben, waren viele Jahre Teil einer Familie, die durch die Show "Sister Wives" einem großen Publikum bekannt wurde. Während andere Ehefrauen wie Christine und Janelle schon neue Wege gegangen sind, bleibt auch Meri ihrer Selbstfindung treu. In Interviews hat sie bereits ihre Stärke betont und angedeutet, dass sie ihre Erfahrungen nutzen möchte, um andere Frauen zu inspirieren. Für Meri scheint die Schlüsselerkenntnis zu sein, sich von überholten Glaubenssätzen zu lösen und durch Herausforderungen zu wachsen, ohne im Schmerz zu verharren.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, September 2024

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Getty Images Meri Brown und Kody Brown, 2012