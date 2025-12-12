"Nie gedurft": Edith Stehfest scherzt über OnlyFans-Verbot

Edith Stehfest (30) sorgt nach der Trennung von Eric Stehfest (36) mit einem frechen Instagram-Moment für Gesprächsstoff. In einer Story schrieb die Schauspielerin: "So. Dann kann ich ja jetzt endlich OnlyFans starten. Noch nie getraut und nie gedurft." Die Zeilen postete sie wenige Wochen, nachdem die Trennung öffentlich wurde. Der Post kam auf Instagram, wo die Reality-Darstellerin seit Jahren Einblicke in ihr Leben teilt. Der Anlass: ihre neue Freiheit nach dem Beziehungsende, wie es klingt. Ob sie den Schritt wirklich wagt und mit wem sie an möglichen Inhalten arbeiten würde, ließ sie offen.

Mit dem augenzwinkernden Satz deutete Edith an, dass Eric die Idee eines Accounts früher abgelehnt habe. Fest steht: Ein konkreter Starttermin oder ein Link blieb aus, und in weiteren Stories gab es keine Bestätigung. Die Ankündigung bleibt also ein Scherz – oder ein Testballon. Fans reagierten rasch mit neugierigen Fragen und Emojis, einige lobten den Mut, andere baten um mehr Infos. Offizielle Statements von Eric gibt es zu dem Thema bislang nicht. Klar ist nur: Die Trennung der beiden ist erst wenige Wochen alt, und Edith nutzt ihre Plattform, um das neue Kapitel sichtbar zu machen.

Abseits der Schlagzeilen pflegt Edith seit Jahren eine enge Bindung zu ihrer Community, teilt regelmäßig Alltagsmomente und spricht offen über persönliche Themen, wie ihren neuen Partner. Freundinnen und Kollegen kennen die Schauspielerin als jemanden, der Humor als Ventil nutzt, gerade wenn es privat turbulent ist. Die zweifache Mutter setzt online immer wieder auf direkte Ansprache, beantwortet Nachrichten und bindet ihre Followerinnen und Follower in Entscheidungen ein. Genau dieser Mix aus Nahbarkeit und Provokation macht ihre Posts oft zum viralen Gesprächsstoff – und erklärt, warum ein einziger Satz jetzt so viele Reaktionen auslöst.

Imago Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Joyn Edith Stehfest bei "Das große Promi-Büßen" 2025