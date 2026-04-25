Edith Stehfest stellt klar: Sie hat keinen neuen Partner
Edith Stehfest (30) hat auf Instagram für Klarheit gesorgt. Die Schauspielerin befindet sich derzeit auf Mallorca und postete dort in ihrer Instagram-Story ein Bild, das sie gemeinsam mit einem unbekannten Mann zeigte. Das Foto ließ offenbar die Gerüchteküche brodeln – viele Fans fragten sich, ob Edith damit eine neue Beziehung öffentlich macht. Doch die 30-Jährige stellte die Sache kurzerhand richtig und teilte ein weiteres Bild mit dem Mann.
Dazu schrieb sie: "Kleine Klarstellung, bevor hier weiter irgendwas reininterpretiert wird: Das ist kein neuer Partner. Er ist für meinen Schutz zuständig und Teil meines Managementteams." Damit haben sich die Gerüchte also in Luft aufgelöst: Der Mann, der auf den Fotos zu sehen ist, ist kein Liebhaber, sondern jemand, der beruflich für ihre Sicherheit zuständig ist.
Dass Edith einen persönlichen Schutz hat, kommt dabei nicht von ungefähr. Die Schauspielerin hatte zuletzt offen darüber gesprochen, dass sie in der jüngeren Vergangenheit mehrfach bedrohliche Situationen erlebt habe. Menschen seien ihr hinterhergefahren, hätten vor ihrem Haus gestanden und Fotos von ihr gemacht. Zudem hatte sie in einem YouTube-Interview erzählt, dass sie Partnerschaften in der Vergangenheit auch als Quelle von Sicherheit erlebt habe – ein Gefühl, das ihr ein Partner an ihrer Seite in beängstigenden Momenten gegeben habe.