Edith Stehfest geht rechtlich gegen übergriffige Hater vor

Edith Stehfest (30) hat auf Instagram eine klare Grenze gezogen: Die Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit teilte dort zuletzt sehr emotionale Einblicke in ihr Privatleben – doch statt Zuspruch hagelte es unter ihren Posts harten Spott und massive Beleidigungen. In einer neuen Story blendet Edith nun einige dieser besonders extremen Kommentare ein und macht deutlich, dass für sie damit eine rote Linie überschritten ist. Gleichzeitig erklärt sie ihren Followern, dass sie solch intime Momente künftig nur noch auf einem wenig bekannten privaten Account zeigen möchte, um sich und ihre Familie besser zu schützen.

In derselben Ansprache kündigt Edith außerdem an, gegen besonders übergriffige Hater rechtlich vorzugehen. Sie betont, dass viele der Kommentare ihrer Ansicht nach nicht mehr unter freie Meinungsäußerung fallen: Es gehe um Beleidigung und üble Nachrede, also um mögliche Straftaten. In ihrer Story erklärt die DJane: "Es werden diejenigen Post bekommen, die noch nicht mitgeschaltet haben, dass wir es hier mit Beleidigung und teilweise übler Nachrede zu tun haben – und das ist übrigens alles Teil des Strafrechts." Weiter warnt sie Nutzer, die sich hinter Pseudonymen verstecken: "Wer so schlau war und dachte: 'Ach, ich habe das ja anonym oder hinter falschem Namen gemacht...' [Nein], die Plattformen geben die Daten im Rahmen von einer strafrechtlichen Ermittlung raus", macht sie klar. Zusätzlich will Edith zivilrechtliche Schritte prüfen, etwa Unterlassungsansprüche oder möglichen Schadensersatz.

Für Edith ist der Umgang mit der Öffentlichkeit seit Jahren ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die Mutter von zwei Kindern wurde zunächst durch ihre Schauspielrollen und spätere Reality-TV-Auftritte bekannt und lässt ihre Community seitdem immer wieder an Höhen und Tiefen teilhaben. In vergangenen Interviews sprach die Künstlerin offen über schwierige Phasen ihres Lebens und zeigte dabei oft viel Verletzlichkeit. Auf Instagram teilt sie nicht nur Ausschnitte aus ihrem Berufsalltag als DJane und Schauspielerin, sondern auch Momente mit ihren Kindern oder Einblicke in ihre Gefühlswelt. Zuletzt gestand sie, ihre Kinder, die bei ihrem Ex Eric Stehfest (36) leben, zu vermissen. Gerade diese Mischung aus Nähe und Öffentlichkeit sorgt immer wieder für starke Reaktionen – von treuer Unterstützung bis hin zu harten Kommentaren, mit denen sich Edith nun ganz bewusst nicht mehr abfinden möchte.

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / edithstehfest Realitystar Edith Stehfest mit ihrer Tochter

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars