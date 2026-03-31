Gänsehaut-Szene: Edith Stehfest über Start ihrer Drogensucht

Bei Promis unter Palmen kam es zu einem besonders emotionalen Moment: Edith Stehfest (30) bewegte ihre Mitstreiter zu Tränen, als sie erneut offen über ihren Weg in die Drogensucht sprach. In der aktuellen Folge sollten die Kandidaten ihre schwersten und schönsten Momente auf einem Plakat darstellen und vor der Gruppe präsentieren. Dabei erklärte die Schauspielerin, dass sie als junges Mädchen in eine andere Frau verliebt gewesen sei. Als die Beziehung dramatisch endete, wollte sie ihrer damaligen Liebe nacheifern, die ebenfalls Drogen konsumierte. "Ich möchte die Erfahrung mit den Drogen machen, weil ich möchte ihr nah sein", erinnerte sich Edith an ihre damaligen Gedanken.

Um ihren Liebeskummer zu kompensieren, griff Edith zu Crystal Meth. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht gestorben bin. Dass ich immer wieder zu mir gekommen bin", erklärte sie in der Show. Die Rettung aus der Sucht brachte ihr die Begegnung mit ihrem Ex-Mann Eric Stehfest (36), der zu diesem Zeitpunkt bereits drogenfrei lebte. Er habe sie zu ihren Großeltern gebracht, wo sie einen kalten Entzug durchmachte. "Dann bin ich nach zwei Wochen kaltem Entzug wieder aufgewacht und habe gemerkt, es ist gar nicht so schlimm, nüchtern zu sein", erinnerte sich die Reality-Bekannthit an diese prägende Zeit.

Neben Edith sorgten auch die anderen Kandidaten für bewegende Momente in der Sendung. Maurice Dziwak (27) berichtete vom plötzlichen Tod seiner Oma, weswegen er sogar in psychischer Behandlung gewesen sei. Gina-Lisa Lohfink (39) sprach darüber, über zehn Jahre in einer Beziehung geschlagen und zweimal vergewaltigt worden zu sein. "Wurde viel fertig gemacht, natürlich beleidigt, runtergezogen, ausgelacht und so weiter", sagt sie, woraufhin Dilara Kruse tief bestürzt erklärte: "Das tut mir so leid, dass eine Frau so viel erlebt hat. Ich weiß gar nicht, wenn das alles mir passiert wäre – ich glaube, ich könnte das alles gar nicht." Dilara selbst erzählte von dem außergewöhnlichen Kennenlernen mit ihrem Mann Max Kruse (38), während Franziska Temme (31) eine schwierige Beziehung thematisierte und Kevin Wolter seine Privatinsolvenz aufgrund einer falschen Investition öffentlich machte.

Anzeige Anzeige

Imago Edith Stehfest bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Gina-Lisa Lohfink bei "Promis unter Palmen" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026