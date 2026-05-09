Martin Short und seine Söhne vereint nach tragischem Verlust

Martin Short (76) strahlt wieder. Nach dem Tod seiner Tochter Katherine im Februar hatte der Schauspieler sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun erscheint er erstmals wieder bei einem Event. In Los Angeles feiert sein Dokumentarfilm "Marty, Life Is Short" Premiere. Martin hat sichtbar gute Laune und grinst für die Fotografen von einem Ohr zum anderen. An seiner Seite hat er besondere Unterstützung: Seine beiden Söhne Oliver und Henry sind mitsamt ihren Partnerinnen ebenfalls mit dabei. Darüber hinaus feiern auch enge Freunde wie Martins Only Murders in the Building-Co-Star Selena Gomez (33) mit ihrem Mann Benny Blanco (38) sowie langjährige Wegbegleiter wie Kate Hudson (47) und Eugene Levy (79).

Die Premiere scheint für Martin eine willkommene Ablenkung von der Trauer um seine Tochter zu sein. Katherine starb Anfang des Jahres durch Suizid mit gerade einmal 42 Jahren. In einem Statement gegenüber People bestätigte die Familie den Verlust: "Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist durch diesen Verlust am Boden zerstört und bittet derzeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben." Katherine wurde von Martin und seiner 2010 verstorbenen Frau Nancy adoptiert, ebenso wie seine beiden Söhne.

Angesichts der Familientragödie sagte Martin seine anstehende Comedy-Tour vorerst ab. Der Komiker soll Halt bei Freunden und Familie gefunden haben. Paparazzi hielten auf Fotos fest, wie er Besuch von Kollegen wie Steven Spielberg (79) oder Kurt Russell (75) bekam. Auch sein guter Freund Steve Martin (80) und seine Lebensgefährtin Meryl Streep (76) sollen wichtige Stützen gewesen sein. Im März nahm Martin seine Arbeit wieder auf. Für den 11. April kündigte das Johnny Mercer Theatre eine Comedyshow mit ihm und Steve an. Das sollte der erste Auftritt seit Katherines Tod werden. Der Andrang war entsprechend groß, denn die Show war schon kurz darauf nahezu ausverkauft.

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Getty Images Martin Short seinen Söhnen Henry und Oliver und ihren Partnerinnen bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short" in L.A., Mai 2026

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Getty Images Selena Gomez und Martin Short bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short", Mai 2026

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