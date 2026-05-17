Martin Short: So begann die Freundschaft mit Steve Martin

Jahrzehntelange Freundschaft, gemeinsame Touren und eine erfolgreiche Serie – die Verbindung zwischen Martin Short (76) und Steve Martin (80) ist eine der bekanntesten im amerikanischen Showbusiness. Doch wie alles begann, verriet Martin jetzt bei einer Veranstaltung in Los Angeles: Beim Panel "Netflix Is a Joke Presents: This Better Be Funny with David Letterman" plauderte der 76-Jährige darüber, wie er Steve in den Achtzigerjahren zum ersten Mal persönlich traf – und was sein erster Gedanke dabei war. Nachdem er in Lettermans Show aufgetreten war, flog Martin nach Los Angeles, um das Drehbuch für den Film "Three Amigos" bei Steve abzuholen. Dabei ließ ihn die beeindruckende Kunstsammlung in dessen Haus nicht kalt. "Ich kam herein, sah all diese unglaublichen Kunstwerke und fragte: 'Wie bist du so reich geworden? Weil, ich habe dein Schauspiel gesehen.'"

Dem Publikum und Letterman gegenüber ergänzte er schmunzelnd: "Seitdem sind wir eng befreundet." Aus dem Drehbuchtreffen entstand eine Freundschaft, die beide bewusst pflegten. "Bei Filmen verbringt man monatelang Zeit miteinander und sieht sich dann nie wieder. Steve und ich haben bewusst entschieden, das nicht zuzulassen", sagte Martin, wie People berichtet. Inzwischen touren die beiden seit über einem Jahrzehnt gemeinsam – laut Martin etwa 35 Shows pro Jahr. Außerdem sind sie seit 2021 gemeinsam in der Serie Only Murders in the Building zu sehen, an der Steve als Mitschöpfer und Martin als ausführender Produzent beteiligt ist.

Gegenseitige Wertschätzung haben die beiden Comedians in der Vergangenheit immer wieder öffentlich zum Ausdruck gebracht. Gegenüber dem Magazin People sagte Steve im Jahr 2022: "Manchmal hänge ich mit Marty rum und merke, dass ich seit zwei Monaten nicht mehr so viel gelacht habe. Und das fühlt sich einfach großartig an." Martin wiederum schwärmte bereits 2019 von seinem Freund: "Steves beste Eigenschaft ist, wer er als Mensch ist. Er ist sehr moralisch, sehr loyal, sehr, sehr ethisch." Passend zum Rummel um ihre Freundschaft erscheint Martins Netflix-Dokumentation "Marty, Life Is Short".

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Imago Martin Short und Steve Martin bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, 2022

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Imago Martin Short bei der Premiere der 4. Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles, August 2024