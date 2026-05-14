Martin Shorts bewegende Hommage an seine geliebte Frau Nancy

In einer neuen Netflix-Dokumentation blickt Martin Short (76) auf sein Leben zurück – und auf die große Liebe, die ihn jahrzehntelang begleitet hat. In "Marty, Life Is Short" erinnert sich der Schauspieler und Comedian gemeinsam mit engen Freunden an seine Ehe mit Nancy Dolman, die 2010 im Alter von 58 Jahren an Eierstockkrebs verstarb. Dreißig Jahre lang waren die beiden ein unzertrennliches Team. Die Doku gibt intime Einblicke in diese besondere Liebesgeschichte – aber auch in den Schmerz des tragischen Verlustes.

Kennengelernt hatten sich Martin und Nancy 1972 bei einer Produktion des Musicals "Godspell" in Toronto. Die beiden heirateten 1980. In der Dokumentation schwärmt Martin in den höchsten Tönen von seiner Frau: "Nancy war umwerfend schön. Es war unglaublich. Sie hatte einen Joni-Mitchell-Look – lange blonde Haare." Eugene Levy (79), der die beiden damals zusammenbrachte, erinnert sich in der Doku: "Sie war das komplette Paket. Eine wunderschöne Stimme, perfekte Tonlage mit perfekter Aussprache, sah aus wie ein Filmstar und war dabei der netteste Mensch." Als Nancy 2007 die Krebsdiagnose erhielt, ließ sie sich davon nicht entmutigen. "Sie war generell ein positiver Mensch, daher war ihr Ansatz, als sie krank wurde: 'Ich kann das schaffen'", erzählt Martin. Sein Freund Steve Martin (80), der ebenfalls in der Doku zu Wort kommt, fügt hinzu: "Sie wollte einfach weitermachen, solange es ging. Und er war der perfekte Partner, weil er es zuließ. Es war außergewöhnlich zu sehen."

Martin musste in jüngster Zeit einen weiteren Verlust verkraften. Seine älteste Tochter Katherine, die er gemeinsam mit Nancy adoptiert hatte, starb im Februar mit nur 42 Jahren. Martin und Nancy hatten insgesamt drei Kinder adoptiert – neben Katherine noch Oliver und Henry. Trotz allen Schicksalsschlägen findet Martin in der Doku auch Worte der Hoffnung: "Verlust wird uns allen widerfahren, und wir müssen die Stimme derer, die wir geliebt haben, feiern, weitertragen und niemals loslassen." Martin versucht, nach vorne zu blicken. Mit der Erfolgsserie Only Murders in the Building und seinen Live-Shows mit Steve Martin bringt er weiterhin das zum Publikum, was ihn schon durch die schwersten Zeiten getragen hat – Humor und gemeinsame Erinnerungen an die Menschen, die ihm am wichtigsten waren.

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Imago Martin Short bei der Premiere der 4. Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles, August 2024

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Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003

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Getty Images Martin Short seinen Söhnen Henry und Oliver und ihren Partnerinnen bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short" in L.A., Mai 2026