So süß schwärmen Steve Martin und Martin Short von Selena

Steve Martin (80) und Martin Short (75), bekannt für ihre Rollen in der beliebten Serie Only Murders in the Building, zeigen immer wieder ihre Zuneigung zu ihrer Kollegin Selena Gomez (33). Die beiden Schauspieler haben erst kürzlich in einem Interview mit E! News ausführlich darüber gesprochen, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit der Sängerin schätzen. Steve betonte dabei, dass es für ihn eine Ehre sei, Selenas Entwicklung von einer jungen 28-Jährigen bis hin zu der reifen 33-Jährigen mitzuerleben. Besonders hinter den Kulissen verstehe man sich bestens. Das Trio, das sich eng verbunden zeigt, hat auch Grund zur Freude, da Selena im Dezember ihre Verlobung mit Benny Blanco (37) bekanntgegeben hat.

Die Chemie innerhalb des Trios ist nicht nur vor der Kamera spürbar. Privat genießen Steve, Martin und Selena die gemeinsame Zeit fernab des Rampenlichts. In dem Interview verriet Steve, dass sie es vermeiden, sich mit Klatsch und Tratsch auseinanderzusetzen und es lieber bei lockerer und persönlicher Konversation belassen. Zudem hob Selena, die sich als sehr glücklich und gesegnet bezeichnet, hervor, wie sehr die Zusammenarbeit mit den beiden Komikern ihr Leben bereichert hat. Sie zeigt sich dankbar für die Freundschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat, und bezeichnet Steve und Martin als starke, sanfte und humorvolle Einflüsse in ihrem Leben.

Die Verbindung der drei ist durch ihre Arbeit bei "Only Murders in the Building" noch tiefer geworden. Selena teilte im vergangenen Jahr auf Instagram einen rührenden Beitrag, in dem sie Steve und Martin als ihre besten Freunde würdigte und ihnen für ihre inspirierende Art und Weise dankte. Steve und Martin wiederum bezeichnen sich selbst als ihre "schrulligen Onkel" und fühlen sich glücklich, weiterhin mit Selena an der Serie zu arbeiten. Die fünfte Staffel der Serie wird bald an den Start gehen, und das Trio freut sich darauf, die Qualität der Show beizubehalten und weiterhin gemeinsam vor der Kamera zu stehen.

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, 2022

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Getty Images Martin Short und Selena Gomez