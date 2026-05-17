Heimat ade: Heino kehrt Deutschland endgültig den Rücken

Schluss mit Bad Münstereifel: Heino (87) hat seine langjährige Wohnung in der deutschen Kurstadt endgültig aufgegeben. Der 87-jährige Schlagersänger lebt bereits seit der Corona-Pandemie gemeinsam mit seiner verstorbenen Frau Hannelore in Kitzbühel in Österreich – und hat sich nun dazu entschlossen, dauerhaft dort zu bleiben. Sein Manager Helmut Werner (42) bestätigte den endgültigen Abschied: Die letzten Habseligkeiten wurden demnach am vergangenen Wochenende aus der früheren Wohnung abtransportiert.

Der Grund für den Wegzug liegt laut Werner in einer nicht enden wollenden Sanierung des historischen Kurhauses, in dem Heino zuletzt gewohnt hatte. "In den vergangenen Jahren wurde die Wohnung 'Step by Step' geräumt und am vergangenen Wochenende wurden nun endgültig die restlichen Fahrnisse abtransportiert", erklärte der Manager gegenüber Kurier. Da die Wohnung wegen der andauernden Bauarbeiten ohnehin nicht zur Verfügung gestanden habe, empfinde der Sänger den abgeschlossenen Umzug nun als Erleichterung. In Kitzbühel hat Heino gemeinsam mit Helmut, dessen Frau Nicole und dem dreijährigen Sohn Lennie eine neue Heimat gefunden.

Bad Münstereifel war über viele Jahre ein wichtiger Teil von Heinos Leben. In dem Kurhaus empfing er regelmäßig seine Fans, plauderte mit ihnen und schrieb Autogramme – der Ort hatte also auch eine besondere Verbindung zu seiner treuen Anhängerschaft. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt und am 13. Dezember 1938 geboren wurde, hatte die Stadt gemeinsam mit seiner Frau Hannelore zu seinem Zuhause gemacht. Hannelore ist inzwischen verstorben, und Heino hat sich nach ihrem Tod dazu entschieden, in Österreich zu bleiben.

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Getty Images Heino, Sänger

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ActionPress / Starpix / picturedesk.com Helmut Werner und Heino beim Wiener Opernball 2024

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Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore