Jeff Bridges lehnte einst legendäre "Stirb langsam"-Rolle ab

Jeff Bridges (76) hätte beinahe einen der berühmtesten Actionhelden aller Zeiten gespielt. Wie Regisseur Iain Softley jetzt gegenüber The Guardian verriet, wurde dem Schauspieler einst die Hauptrolle in "Stirb langsam" angeboten – also die Rolle des New Yorker Cops John McClane, der einen Wolkenkratzer gegen eine Gruppe von Terroristen verteidigt. Jeff lehnte jedoch ab, aus Gründen, die bis heute nicht öffentlich bekannt sind. Am Ende übernahm Bruce Willis (71) den Part und wurde damit über Nacht zum Weltstar.

"Stirb langsam" erschien 1988 und wurde zu einem der prägendsten Actionfilme der Filmgeschichte. Der Streifen zog vier direkte Fortsetzungen und zahllose Nachahmungen nach sich. Softley, der im Jahr 2001 gemeinsam mit Jeff das Mysterydrama "K-PAX – Alles ist möglich" drehte, ist überzeugt: "Irgendwann wurde Jeff die Rolle angeboten, die schließlich Bruce Willis bekam. Hätte er sie angenommen, wäre er ein Megastar geworden." Gleichzeitig glaubt der Regisseur aber nicht, dass Jeff diese verpasste Chance sonderlich beschäftigt. "Er konnte immer die Filme machen, die er machen wollte, also wo ist das Problem?", so Softley.

Tatsächlich hat der Schauspieler in seiner Karriere vor allem mit anspruchsvolleren Projekten abseits des Mainstreams von sich reden gemacht. Als "The Dude" in "The Big Lebowski" wurde er zur Kultfigur, mit "Crazy Heart" gewann er schließlich den Oscar als bester Hauptdarsteller. Dazu kommen Nominierungen für sechs weitere Academy Awards für Rollen in Filmen wie "True Grit", "Die fabelhaften Baker Boys" oder "König der Fischer". Jeff stand übrigens bereits sehr früh vor der Kamera: Sein Vater, Schauspieler Lloyd Bridges, brachte ihn als Baby für seinen ersten Leinwandauftritt ins Spiel.

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Getty Images Jeff Bridges im Oktober 2017 in Westwood

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Jeff Bridges und John Goodman in "The Big Lebowski"

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Getty Images Jeff Bridges bei einer Golden-Globe-Aftershowparty