Noch ganz frisch: Gerda Lewis datet momentan jemanden

Gerda Lewis (33) sorgt mit einem romantischen Update für Aufsehen. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story gab die Influencerin offen zu, dass sie derzeit jemanden datet. "Ja, es gibt tatsächlich aktuell jemanden, den ich kennenlerne und treffe", verriet Gerda ihren Followern und stellte gleichzeitig klar, dass sich alles noch ganz am Anfang befinde. Weitere Details, etwa zum Namen oder zur Identität ihrer neuen Bekanntschaft, hält die ehemalige Bachelorette jedoch noch zurück.

Auch wie das erste Kennenlernen stattfand, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Auf die Frage eines Fans, wo sie ihre Dates kennenlernt, versicherte Gerda, dass Dating-Apps bei ihr keine Rolle spielen: "Das frage ich mich tatsächlich auch. Wenn ich jemanden kennenlerne, ergibt es sich tatsächlich im realen Leben. Auf Dating-Apps habe ich, glaube ich, noch nie jemanden kennengelernt."

In den vergangenen Monaten hatte die Influencerin ihr Liebesleben eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Nach der Trennung von Jannik und der kurzen Beziehung mit Raphael machte Gerda klar, dass sie sich auch als Single sehr wohlfühlt. "Nein, aktuell vermisse ich nichts. Mein Umfeld, Teddy und ich selbst erfüllen mich so sehr, dass ich nichts wirklich vermissen brauche", erklärte die Beauty noch vor drei Monaten in einem Instagram-Q&A. Bereits damals betonte sie, dass sie gut darin sei, Menschen aus ihrem Leben zu streichen, wenn sie ihr nicht guttun. "Ich konnte schon immer sehr gut Single sein und bin sehr gut darin, Menschen direkt aus meinem Leben zu streichen, wenn ich merke, dass es mich nicht glücklich macht oder mein Leben nicht bereichert und vielleicht sogar eher schwerer macht", betonte sie.

