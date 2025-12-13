Nikotinabhängigkeit von Katie Price sorgt für Aufregung

Katie Price (47) sorgt mit einem beunruhigenden Instagram-Beitrag für Aufsehen. Der Reality-Star teilte ein Bild eines geschädigten Lungenröntgens, versehen mit der Warnung, dass das Dampfen offiziell mit seltenen und unumkehrbaren Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht wird. Sie kommentierte: "Ich muss aufhören." Besonders besorgt zeigt sich ihre Familie, da Katie bereits offen zugegeben hat, süchtig nach Vapes zu sein. Ihre Mutter Amy leidet an idiopathischer Lungenfibrose und erhielt 2022 eine lebensrettende Lungentransplantation. Trotz der familiären Vorgeschichte fällt es Katie schwer, die Gewohnheit aufzugeben, obwohl auch ihr Freund JJ Slater sich besorgt äußerte.

Die Abhängigkeit der fünffachen Mutter verursacht nicht zum ersten Mal Spannungen mit ihrem Umfeld. Ihre Schwester Sophie bat sie letztes Jahr im gemeinsamen Podcast öffentlich, mit dem Dampfen aufzuhören. Auch sorgte Katie für Kritik, als sie 2024 beim Dampfen auf einem Zug gefilmt wurde, wo E-Zigaretten nicht erlaubt sind. Weitere Kontroversen entfachte sie, als sie in der Nähe ihrer Nichte oder gar auf der Bühne während einer Show zu Vapes griff. Obwohl Katie bereits früher versucht hat, die Sucht zu bekämpfen, erklärt sie selbst, dass Stress und ihre "suchtgefährdete Persönlichkeit" es ihr schwer machen, langfristig darauf zu verzichten.

Katie hat in den letzten Jahren viele persönliche Herausforderungen erlebt, die sie offenbar zusätzlich belasten. Neben gesundheitlichen Problemen, wie einem Krankenhausaufenthalt nach einem Küchenunfall und ungeklärtem Gewichtsverlust, machen ihr die Sorgen um ihre Mutter Amy schwer zu schaffen. Amy hat durch ihre Krankheit einen Großteil ihrer Selbstständigkeit verloren, was Katie im Podcast "The Katie Price Show" als sehr belastend bezeichnete. Trotz all dieser Probleme bleibt ihre Familie zuversichtlich, dass Katie die Stärke finden wird, ihre Sucht zu überwinden: "Es ist schwierig, aber wir hoffen, dass sie es schafft", so ein Insider.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock / ActionPress Katie Price mit ihrer Mutter Amy, 2017

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit