So süß reagierte Gülcan Kamps' Kind auf Baby Nummer zwei

Gülcan Kamps (43), bekannt aus ihrer Zeit als Viva-Moderatorin, hat in einem Instagram-Post die süße Reaktion ihres ersten Kindes auf die Nachricht von Baby Nummer zwei geteilt. Die 43-Jährige, die mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps das zweite Mal Eltern wird, erzählte, wie sie ihrem Kind an ihrem Geburtstag die frohe Botschaft überbrachte. Die Reaktion? Einfach rührend: "Mein Kind hat mich, dann meinen Bauch umarmt & an das Geschwisterkind Küsschen verteilt", schwärmte die stolze Mama. Seit diesem Moment sei der Bauch zum Spielplatz geworden und werde regelmäßig mit Stickern beklebt und bemalt.

Die Moderatorin möchte sich überraschen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird – anders als ihr Mann Sebastian, der das Geschlecht bereits kennt. Die Enthüllung wurde bei einer kleinen Gender-Reveal-Party nur zu zweit gefeiert, wobei sie es ihm überließ, den geheimen Brief der Ärztin zu öffnen. Gülcan scherzte, dass sie mithilfe seiner Reaktionen vielleicht doch eine Ahnung bekommen habe, was sie erwartet. "Ich hoffe einfach, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist", schrieb sie in Bezug auf die liebevolle Beziehung ihres ersten Kindes zu seinem noch ungeborenen Geschwisterchen.

Gülcan und Sebastian Kamps sind seit 2007 verheiratet, und ihr Weg zum Elternsein war nicht immer einfach. Nach Jahren des Hoffens konnten sie im Dezember 2021 endlich ihr erstes Kind in die Arme schließen, dessen Name und Geschlecht sie bis heute privat halten. Vor rund einem Monat verkündete Gülcan schließlich auf Instagram offiziell ihr erneutes Babyglück. Mit einem liebevollen Clip und dem Song "Baby Love" teilte die Moderatorin ihre Freude mit den Fans. "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 ist auf dem Weg", schrieb sie damals zu den süßen Schnappschüssen. Die Community reagierte begeistert: Glückwünsche und herzliche Worte füllten die Kommentarspalte. Gülcan verzichtete dabei bewusst auf Details wie den Geburtstermin und bewahrte so ein Stück Privatsphäre für sich und ihre Familie.

IMAGO / ThomasReiner.pro Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, September 2024