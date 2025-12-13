Anna-Maria konnte Bushidos neuen Song erst nicht hören

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) durchleben derzeit eine schwierige Zeit. Die beiden haben sich vor Kurzem räumlich getrennt und verkündeten öffentlich, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten und eine Paartherapie machen. Jetzt hat der Rapper mit seinem neuen Song "Du liebst mich nicht" für Aufsehen gesorgt. Darin spricht er explizit über die Liebeskrise. Für die Influencerin war es anfangs schwer, das Lied zu hören, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. Anis, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, habe den Track im Sommer in Bangkok geschrieben, während Anna-Maria mit den Kindern in Dubai war. "Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht", offenbarte sie in ihrem Beitrag.

Der Text des Songs spiegelt die Probleme des Paares wider. Die Titelzeile "Du liebst mich nicht" scheint Anna-Maria ihrem Mann vorgeworfen zu haben. Zu seinem Auszug aus dem gemeinsamen Heim in Dubai rappt Bushido: "Langsam gingen dir Geduld und auch die Tränen aus / Und jetzt stehe ich in 'nem leeren Haus." Er sei sich bewusst, dass er die 44-Jährige "zerstört" habe. Doch der Song macht auch deutlich, dass er seine Beziehung noch nicht aufgegeben hat: "Bitte gib mir eine Chance, es wiedergutzumachen / Lass mich endlich wieder die Augen meiner Kinder sehen / Und die Wärme meiner Frau, bevor der Winter geht."

Momentan arbeiten die Auswanderer daran, wieder als Paar zueinanderzufinden. Dabei sind die gemeinsamen Therapiestunden unerlässlich. "Jetzt liegen unsere Probleme samt Therapeutin auf dem Teller. Man kann sie angehen und man hat das Gefühl, man hat das wieder unter Kontrolle und kann wieder in eine richtige Richtung kommen. Wir sind noch nicht über den Berg", berichtete Anna-Maria im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Trotz der Schwierigkeiten seien sich beide einig, dass sie ihre Ehe retten wollen.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2024

