Skandal um Miss Finnland: Sarah Dzafce verliert Krone

Sarah Dzafce, die bislang amtierende Miss Finnland, hat nach heftigen Rassismusvorwürfen ihren Titel und ihre Krone abgeben müssen. Grund für die Entscheidung war ein Foto, das in den sozialen Medien kursierte und für Empörung sorgte. Der Beitrag zeigt Sarah, wie sie ihre Augen mit den Fingern verzieht. Dazu hatte sie einen Kommentar geschrieben, der dem Sender Yle zufolge sinngemäß "mit einem Chinesen essen gehen" bedeutete. Das Bild wurde weitgehend als beleidigend gegenüber asiatischen Menschen verstanden. Die Organisation betonte in einem Statement, dass man für Rassismus und diskriminierendes Verhalten keinen Platz habe.

Die junge Frau hatte die Geste zunächst verteidigt und erklärt, sie habe lediglich wegen starker Kopfschmerzen ihre Schläfen massiert und dabei unabsichtlich ihre Augen geweitet. Doch auf der Pressekonferenz entschuldigte sich Sarah schließlich und richtete ihre Worte besonders an asiatische Menschen: "Es tut mir sehr leid für alle, die ich durch mein Verhalten in den sozialen Medien beleidigt und verletzt habe." Gleichzeitig betonte sie, wie schwer es ihr falle, diesen Titel zu verlieren, da es ihr Kindheitstraum gewesen sei, als Miss Finnland zu regieren. Die Veranstalter entschieden dennoch, die ursprünglich Zweitplatzierte Tara Lehtonen zur neuen Schönheitskönigin zu küren.

Tara nahm die Krone mit den Worten an: "Ich verspreche, diesen Titel mit Stolz und tiefem Respekt zu tragen." Auf Instagram teilte die Frau aus Helsinki, die sich bisher bewusst aus der Kontroverse herausgehalten hatte, ihre Freude und Dankbarkeit. Sarahs Amtszeit hingegen dauerte nur wenige Monate und endete in einer medialen Krise. Was viele nicht wissen: Sarah galt zuvor als eine große Hoffnung des Wettbewerbs und hatte ihre Karriere voller Enthusiasmus begonnen. In einem neuen Post bezieht die Anfang 20-Jährige noch einmal Stellung und schreibt: "Ich werde meine Lektion daraus ziehen und verspreche, daran zu wachsen."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahdzafce Sarah Dzafce, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahdzafce Sarah Dzafce, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taralehtonen Tara Lehtonen, Miss Finnland 2025

Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung der Miss‑Finnland‑Organisation, Sarah die Krone abzunehmen? Konsequent – klare Kante gegen diskriminierendes Verhalten. Zu hart – eine Entschuldigung und Aufklärung hätten gereicht. Ergebnis anzeigen