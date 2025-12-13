Andy Dick begibt sich nach Drogenüberdosis in eine Reha

Nachdem Andy Dick (59) wegen einer Drogenüberdosis vor wenigen Tagen auf offener Straße zusammengebrochen war, waren Fans des Schauspielers in großer Sorge. Andy erholte sich körperlich von dem Vorfall – lehnte professionelle Hilfe zunächst aber ab. Diesbezüglich scheint er seine Meinung nun geändert zu haben: Wie TMZ berichtet, hat sich der TV-Star dazu entschieden, einen Entzug zu machen und sich dafür in eine Reha-Einrichtung in Palm Springs, Kalifornien, begeben.

Das Magazin beschreibt den 59-Jährigen als "lebhaft" und gewohnt "scherzend". Scheinbar erfüllt ihn der bevorstehende Entzug mit Zuversicht. Zudem habe Andy betont, dass er "dankbar" sei, Hilfe zu bekommen. Zuvor hatte er gegenüber den Medien den Schritt, sich professionell helfen zu lassen, vehement abgelehnt. "Ich gehe nicht in Reha", betonte er gegenüber TMZ und schien fest davon überzeugt, dass er es lediglich mit der Unterstützung seiner engen Freunde schaffen könne. Nach dem Drogenvorfall wurde aber bekannt, dass Andys größeres Problem sein Alkoholkonsum sei. Personen aus seinem Umfeld berichteten, dass der Komiker ununterbrochen trinke – und zwar mehrere Flaschen Wodka am Tag.

Die Szene, mit der Andy vielen Menschen einen großen Schrecken einjagte, ereignete sich am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag fand man ihn bewusstlos auf der Straße in Los Angeles. Laut eigenen Angaben war sein Zustand das Resultat einer durch Crack-Kokain herbeigeführten Überdosis. Freunde des Schauspielers setzten daraufhin Narcan, ein Mittel zur Behandlung von Opioidüberdosen, ein, um ihn wiederzubeleben. Herbeigerufene Rettungskräfte behandelten Andy noch vor Ort.

Getty Images Andy Dick, Januar 2013

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

