Kein guter Vater? Forsthaus-Eskalation bei Eva und Maurice

In der aktuellen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany spitzen sich die Gemüter allmählich zu. In Folge zehn droht die Situation zwischen Evanthia Benetatou (33) und Maurice Dziwak (27) zu eskalieren. Schon von Anfang an machte der Löwe kein Geheimnis daraus, dass er nicht viel von Eva hält. Mit einer Aussage im Streit bringt sie ihn nun aber völlig auf die Palme. "Du willst mir was davon erzählen, was für ein toller Familienvater du bist, der auf eine Frau losgeht und sie anbrüllt. Du bist kein Vorbild", wirft sie ihm vor.

Sowohl Maurice als auch Eva haben jeweils einen Sohn. Und bei beiden hört der Spaß auf, wenn es um ihr Kind geht, weshalb sich die Situation rasant hochschaukelt. "Wir Väter haben auch Gefühle. Und wenn du zu mir sagst, ich bin kein guter Vater, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn ich dir ein Beispiel gebe, warum du vielleicht nicht das ideale Vorbild bist", schießt er zurück. "Meine Tonlage war nicht okay, aber was soll dein Sohn denken? Dass es normal ist, dass man sich an vergebene Männer ranmacht", provoziert er und betont, dass Eva lieber vor ihrer "eigenen Tür kehren" solle. Eva ist auf 180 – auch wenn sie über Maurice als Vater geurteilt hat, findet sie es unter aller Sau, dass er ihren Sohn in dem Streit erwähnt. Davon lässt sich der 27-Jährige aber nicht beeindrucken und legt nach: "Du bist null unterhaltsam, bei allem Respekt, bist du nicht. Und glaub mir, ich werde meinem Sohn schon die richtigen Sachen beibringen."

Auch wenn Maurice schon in den früheren Folgen kein Geheimnis daraus machte, dass er kein Fan der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ist, blieb die Stimmung zwischen ihnen friedlich. Inzwischen scheint er die Schnauze aber voll zu haben – ein Wandel, den ein anderer Forsthaus-Bewohner bereits prophezeit hatte. "Ich hab's dir gesagt, Digga, der Typ ist eine tickende Zeitbombe", beschrieb Chris Manazidis Maurices Verhalten seinem Teampartner C-Bas.

Joyn Eva Benetatou und Maurice Dziwak, Realitystars

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025

Joyn Christo und C-Bas im "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3