"Promo": Rap-Kollegen spotten über Bushidos Beziehungspause

Anna-Maria Ferchichi (44) hat die Beziehungspause mit Bushido (47) am Freitag öffentlich gemacht – und damit eine Welle von Kommentaren losgetreten. So meldeten sich inzwischen auch einige Branchenkollegen des Rappers zu Wort, die in dem vermeintlichen Liebes-Aus vor allem eines sehen: eine clevere Marketingstrategie. Von einer "Promo-Trennung" spricht beispielsweise der Berliner Rapper MOK auf Instagram, was im Hinblick auf die bald erscheinende, neue Staffel der Realityserie des Paares durchaus stimmig wirkt. Am 6. Dezember wird "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" bei RTL in die vierte Runde gehen.

Auch weitere Kollegen von Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, reagierten prompt mit spitzen Kommentaren. Auf Instagram schrieb der Hamburger Musiker Bonez MC (39): "Bushidos Frau, Anna-Maria, die verantwortlich war, dass Bushido sich von seinem einstigen Geschäftspartner im Streit getrennt hat, hat sich selbst von Bushido getrennt." Auch Fler (43) gab auf der Social-Media-Plattform hämische Kommentare ab, bezeichnete das Ende der Ehe als vorhersehbar und erklärte lachend: "Sie will wieder Highlife-Anis." Währenddessen riefen Anna-Maria und Bushido ihre Fans dazu auf, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Anna-Maria und Bushido haben sieben gemeinsame Kinder und versuchen aktuell, den Alltag in getrennten Haushalten neu zu organisieren. Beide betonen, dass sie sich die nötige Zeit nehmen wollen, um zu sich zu finden und für die Familie da zu sein. Nähe spielt dabei weiterhin eine Rolle, nur mit neuen Vorzeichen. Der Wunsch nach Ruhe ist groß, während draußen jedes Detail seziert wird. Genau diese Spannung prägt die aktuelle Situation: drinnen Routinen, die sich verändern, Gespräche, die jetzt wichtiger sind denn je; draußen Kommentare, Likes und Reaktionen, die den Takt mitbestimmen. Für das Paar bleibt es ein Balanceakt zwischen Privatsphäre und Marketing, zwischen Schutz der Kinder und dem von ihnen selbst heraufbeschworenen, öffentlichen Interesse.

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub