Freundin von Bonez MC teilt Fotos nach Aquafacial-Albtraum

Die Freundin von Bonez MC (39), Mary, hat auf ihrem Instagram-Kanal jetzt ein erschütterndes Erlebnis geteilt, das sie im Juli 2024 durchmachen musste. Die 29-Jährige wollte sich für das Frauenfeld-Festival mit einer Aquafacial-Behandlung in einem Beauty-Salon verwöhnen lassen. Doch die Hautanwendung wurde für sie zum Albtraum: Ihr Gesicht wurde schwer verletzt und war nach der Behandlung zerkratzt, rot und schmerzhaft angeschwollen. "Ich wollte fresh aussehen, aber das Gegenteil war der Fall", schilderte sie offen ihren Followern.

Während der Behandlung verspürte Mary starke Schmerzen, entschied sich jedoch zunächst abzuwarten – sie sei normalerweise nicht besonders empfindlich, erklärte sie. Zwar wies sie die Kosmetikerin dann doch auf die ungewöhnliche Intensität der Schmerzen hin und merkte an, dass etwas nicht stimmte, doch die Behandlung wurde dennoch nicht abgebrochen. Nach der Fertigstellung bemerkte die Freundin des Mitglieds der "187 Strassenbande", dass ihrem Gesicht Übles widerfahren war. Zu Hause erhielt sie vom Salon die schockierende Erklärung: Ein defektes, zersplittertes Gerät sei die Ursache gewesen, und trotz des bekannten Problems hatte man es weiterverwendet.

Privat hält Mary ihr Leben an der Seite des Rappers eher zurückhaltend, umso bemerkenswerter sind ihre offenen Worte zu diesem Vorfall. Bonez MC selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Die aus Hannover stammende Freundin des Musikers und Mutter seines Kindes setzt damit jedoch ein Statement, wie wichtig es ist, auf solche Geschehnisse aufmerksam zu machen. Wenngleich sie ihre Beziehung zu dem Rapper meist aus der Öffentlichkeit heraushält, zeigt sich durch ihre Enthüllungen, wie nah ihr dieses Erlebnis ging und wie stark sie sich trotz allem zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz John Lorenz Moser aka Bonez MC

Anzeige Anzeige

Instagram / marys.crib Mary, Freundin von Rapper Bonez MC

Anzeige Anzeige

Instagram / marys.crib Mary, Partnerin von Bonez MC

Anzeige