Rapper Gzuz dementiert die Gerüchte im Stress mit Bonez MC

Vor kurzem schürte Fler (43) Gerüchte in der Hip-Hop-Welt. Der Rapper behauptete in einem Interview, dass es "hardcore Beef" zwischen Gzuz (37) und Bonez MC (39) gebe – beide Mitglieder der 187 Strassenbande. Laut Fler stehe die Gruppe dadurch kurz vor dem Aus – nun meldet sich einer der Beteiligten persönlich dazu. In seiner Instagram-Story teilt Gzuz einen Beitrag, der wohl mit den Spekulationen aufräumt. Zu einem Foto, auf dem man ihn in einem Shirt des Albums "High und Hungrig" sieht, auf dem er gemeinsam mit Bonez abgebildet ist, schreibt der Hamburger: "Brüder fürs Leben. Liebe dich, Bro."

Auch Bonez meldete sich bereits zu Flers Aussage. Auf TikTok machte sich John Lorenz Moser, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, darüber lustig. Bereits vor einem Jahr sprach er in einem Interview mit HipHop.de über Streitereien innerhalb der Gruppe. Damals gestand der Musiker, dass es zwar immer mal wieder Konflikte gebe – immerhin seien sie alle auf ihre Art und Weise ziemlich dickköpfig – jedoch seien die Männer immer darauf bedacht, davon nichts nach außen dringen zu lassen und die Konflikte zu klären. Scheint zu bedeuten: Selbst wenn es einen Streit gegeben hat, von dem Fler Wind bekam, wurde dieser inzwischen wohl schon wieder aus der Welt geschafft.

Fler hingegen ist seit Jahren als kontroverse Figur im Rap bekannt. Sein Hang zu provokanten Aussagen hat ihm sowohl Kritiker als auch Bewunderer eingebracht. Auch Flers frühere Behauptungen über andere Künstler sorgten regelmäßig für Diskussionen, was seinen Äußerungen nicht immer Glaubwürdigkeit verleiht. Vor allem Äußerungen über seine weiblichen Rap-Kolleginnen brachten ihm in diesem Jahr schon den ein oder anderen Shitstorm ein. Der 42-Jährige sprach sowohl über Shirin David (30) als auch über Ikkimel öffentlich despektierlich – was im Netz gar nicht gut ankam.

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper

Instagram / bonez187erz John Lorenz Moser aka Bonez MC

Instagram / fler Fler, Rapper