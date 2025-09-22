Im Streit mit Fler wegen Glücksspiel: Bonez MC wird ernst

Im anhaltenden Streit zwischen den Rappern Bonez MC (39) und Fler (43) hat Bonez MC nun ein emotionales Statement veröffentlicht, das Wellen schlägt. Besonders Flers Tätigkeit als Casinostreamer mit Sitz auf Zypern ist dem 187-Oberhaupt ein Dorn im Auge. Der Musiker nutzte seine Reichweite, um seine Follower eindringlich vor den Gefahren des Glücksspiels zu warnen. In seinem Instagram-Post sprach er offen darüber, wie schnell das Zocken zur Sucht werden kann, und teilte, dass er selbst bereits schwerwiegende Verluste durch diese Thematik erlitten habe. "Glücksspiel ist keine kleine Sache", betonte der "In meinem Benz"-Interpret. "Am Ende gehst du immer als Verlierer raus, sobald dich die Sucht gepackt hat." Die Aussagen von Bonez heizen die angespannte Beziehung zwischen ihm und Fler weiter an.

Fler, der zuletzt mit seinen Casinostreams polarisierte, wurde von Bonez indirekt kritisiert, da dieser in seinen Augen die falschen Signale senden könnte. "Ja, ich habe Freundschaften gekündigt, weil ich mir nicht mehr mitansehen konnte, wie sie auf ihre Eltern, Frauen und Kinder geschissen haben, nur um ihr letztes Geld in irgendwelche Automaten zu schieben", wetterte Bonez. Tausende Fans haben das Statement von ihm gesehen, kommentiert und diskutieren nun die Auswirkungen solcher Aktivitäten in der Öffentlichkeit. Während viele User lobende Worte wie "Danke für diese aufschlussreichen Worte Onkel" für den Appell des erfolgreichen Rappers übrig haben, kritisieren andere vermeintliche Heuchelei mit Kommentaren wie: "Aber hat es nicht eine leichte Doppelmoral, wenn in so gut wie jedem Video Drogen verherrlicht werden, gezeigt werden und darüber gerappt wird?" Wie Fler selbst auf die Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Die Spannungen zwischen den beiden Musikern bestehen schon seit einiger Zeit, und es kam bereits zu öffentlichen Sticheleien, in denen Worte wie "Crack-Gesicht" fielen. Wie HipHop.de vor wenigen Tagen berichtete, reagierte das 187-Oberhaupt mit spitzen Kommentaren, nachdem Fler in einem kürzlich geführten Interview die Behauptung aufgestellt hatte, Bonez und Gzuz (37) seien keine Freunde mehr. Die Auseinandersetzung hat sich damit von persönlichen Differenzen zu einer größeren Debatte über Themen wie Verantwortung und Einfluss in der Öffentlichkeit gewandelt. Bonez, der 2006 die Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande mitbegründete, scheint diese Position nutzen zu wollen, um seinen Standpunkt klarzumachen und fordert von seinem Rivalen: "Mach doch lieber wieder gute Musik und hör bitte auf mit diesem Schwachsinn."

Instagram / fler Collage: Rapper Fler und Bonez MC

Instagram / bonez187erz John Lorenz Moser aka Bonez MC

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper