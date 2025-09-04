Laut Fler: Bonez MC und Gzuz haben einen "hardcore Beef"

In einem kürzlich geführten Interview mit HipHop.de auf Zypern sorgte Rapper Fler (43) für Aufsehen, als er behauptete, innerhalb der bekannten 187 Strassenbande krisele es heftig zwischen Bonez MC (39) und Gzuz (37). Fler, der in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, erklärte, dieser Konflikt könne sogar das Ende der Hamburger Hip-Hop-Crew bedeuten. Seiner Meinung nach habe es "ein wenig länger gedauert, als erwartet", aber nun sei es "vorbei" für die Gruppe. Bonez MC, mit bürgerlichem Namen Johann Lorenz Moser, reagierte prompt – und auf seine ganz eigene Art – auf diese Aussagen.

Bonez MCs Reaktion sorgte in den sozialen Medien sofort für Wirbel. Auf TikTok machte ein Screenshot die Runde, der seinen Kommentar unter einem Ausschnitt des Interviews zeigte. Offenbar nahm der Rapper Flers Aussagen eher mit Humor als mit Ernst. Sein Kommentar ließ deutlich erkennen, dass er die Behauptungen des Berliner Kollegen belustigt zur Kenntnis nahm. Das Video ist inzwischen zwar verschwunden, doch die Diskussion über die angeblichen Spannungen hält weiter an.

Bonez MC, eine zentrale Figur der deutschen Rap-Szene, und Gzuz gehören beide zu den Gründungsmitgliedern der 187 Strassenbande. Ihre Zusammenarbeit reicht viele Jahre zurück und brachte zahlreiche erfolgreiche Projekte hervor. Bekannt für ihre enge Freundschaft und den starken Zusammenhalt innerhalb der Crew, wirken die aktuellen Gerüchte daher umso überraschender. In der Vergangenheit haben Bonez und Gzuz immer wieder ihre Loyalität zueinander unter Beweis gestellt. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Kontroverse entwickelt – und ob sie tatsächlich Einfluss auf die Zukunft der 187 Strassenbande haben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / fler Fler, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Anzeige Anzeige

Action Press / Eichentopf,Ulrik 187ers: RAF Camora, SA4, Bonez MC, Maxwell und Gzuz bei 1Live Krone 2016