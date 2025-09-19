"Crack-Gesicht": Zoff zwischen Fler und Bonez MC eskaliert

Zwischen Fler (43) und Bonez MC (39) hat der Streit eine neue Eskalationsstufe erreicht! Nachdem der Rapper kürzlich in einem Interview behauptet hatte, dass Bonez und Gzuz (37) nicht mehr befreundet seien, meldete sich das 187-Oberhaupt nun mit bissigen Provokationen zurück, wie HipHop.de berichtet. So postete er in seiner Instagram-Story einen Clip, in dem Fler über sich sagt: "Bruder, ich bin schön, ich bin reich und ich hab guten Charakter." Die Spitze wollte der Wahl-Zyperner nicht unkommentiert lassen – und teilte direkt gegen seinen Kollegen aus.

In seiner Story bezeichnete Fler den Hamburger kurzerhand als "Crack-Gesicht" und legte nach: "Sobald du keinen Rocker mehr um dich rum hast, will ich sehen, was du postest." Bonez nahm diese Reaktion mit Humor und spielte in einem weiteren Post ironisch erneut auf dessen Selbstaussage "Bruder ich bin schön..." an. Auch um das Thema Geld liefern sich die beiden inzwischen ein regelrechtes Schaulaufen. Bonez machte sich über ein älteres Reel von des "Keinen wie mich"-Interpreten lustig, in dem eine Geldzählmaschine nur wenige Scheine zählte, und schrieb dazu spöttisch: "5.000 € und ein Fiji Wasser." Fler konterte wiederum mit einem neuen Video seiner Maschine und stichelte: "Echtes Geld, keine Fake-Klicks!"

Doch damit nicht genug: Unter diversen Postings lieferten sich die Rapper auch in den Kommentaren ein verbales Duell. Bonez stichelte etwa mit der Frage, ob Fler ihm "Freispiele" schenken könne – eine Anspielung auf dessen Casino-Streams. Schließlich legte der 43-Jährige noch einen drauf: In einem neuen Beitrag zeigte er angebliche Screenshots von Bonez' Storys, in denen er sich Heroin spritzen soll. Mittlerweile ist dieser wieder offline. Ob es sich dabei um echte Aufnahmen oder lediglich um eine Provokation handelte, ist völlig unklar.

Instagram / fler Collage: Rapper Fler und Bonez MC

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper

Instagram / fler Fler im Februar 2024 in Berlin

