Kaiserschmuck: Larissa Marolt zu Gast bei "Bares für Rares"

Larissa Marolt (33) sorgt für Aufsehen bei der festlichen XXL-Weihnachtsausgabe von Bares für Rares. Das 33-jährige Model bringt ein besonderes Schmuckstück mit, das angeblich einst dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. gehört haben soll. Ob der historische Wert des Objekts bestätigt wird und wie hoch die Händler bieten, bleibt spannend und wird in der am 10. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlten Sendung enthüllt. Gastgeber des Abends ist Horst Lichter (63), der gemeinsam mit Experten wie Heide Rezepa-Zabel und Wendela Horz sowie bekannten Händlern in Schloss Drachenburg bei Königswinter Weihnachten einläutet.

Die festliche Atmosphäre der Sendung wird durch die prächtige Kulisse von Schloss Drachenburg und musikalische Highlights abgerundet. Neben den spannenden Verhandlungen um Larissas famose Rarität werden auch andere Schätze unter die Lupe genommen. Die Show bietet wie gewohnt eine Mischung aus Unterhaltung, Expertise und unverwechselbarem Charme – perfekt abgestimmt auf die Weihnachtszeit. Händler wie Wolfgang Pauritsch (53) und Susanne Steiger (43) werden sich zudem bemühen, die besonderen Stücke zu erwerben. Larissas historische Rarität dürfte dabei zu den absoluten Highlights der Sendung gehören. Für alle, die vom Vorweihnachtszauber nicht genug bekommen können, legt das ZDF am 24. Dezember um 20:15 Uhr nach: Beim "Bares für Rares"-Weihnachtsabend blickt die Runde mit bekannten Gesichtern auf das Jahr 2025 zurück, musikalisch begleitet von Sängerin Leslie Clio (39) und einem Kinderchor.

Fans von Larissa haben in letzter Zeit ohnehin viel von ihr gehört, da sie sich immer wieder in neuen Bereichen ausprobiert. So überraschte sie zuletzt mit der Nachricht, dass sie künftig in einem Krimi des ZDF zu sehen sein wird. Dort übernimmt sie die Rolle einer Kommissarin, was für die vielseitige Schauspielerin ein mutiger neuer Schritt ist. Privat hält sich die Österreicherin gern bedeckt, umso bemerkenswerter wirkt der Schritt, ein Stück aus dem eigenen Familienfundus in die Öffentlichkeit zu tragen. Der persönliche Bezug verleiht dem Auftritt eine intime Note, jenseits von roten Teppichen und Drehsets.

Imago Larissa Marolt beim ZDF-Empfang im Lokal Hugos während des Filmfests München, 1. Juli 2025

Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

Getty Images Larissa Marolt bei der Berlin Fashion Week