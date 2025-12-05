So lebt der "Bares für Rares"-Star Ludwig Hofmaier heute

Ludwig Hofmaier (83), bekannt aus der TV-Sendung Bares für Rares, hat sich seit seinem Ausstieg 2020 nahezu komplett ins Private zurückgezogen. Der frühere Antiquitätenhändler, der über sieben Jahre lang zu den bekannten Gesichtern der Show gehörte, verabschiedete sich aufgrund gesundheitlicher Gründe. Zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt machten diesen Schritt notwendig. Heute lebt der "Handstand-Lucki", wie er durch seine legendäre Rom-Tour auf Händen genannt wird, gemeinsam mit seiner Frau in Offenburg. Dort genießt er ein ruhiges Leben fernab der Kameras.

Auch wenn er die Öffentlichkeit meidet, hält Ludwig noch den Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen aus der Antiquitätenshow. Sein Privatleben widmet der 155 Zentimeter große Trödler weiterhin seiner Leidenschaft für Sammlerstücke, insbesondere Bierkrüge – eine Passion, die er bereits in seiner Kindheit entdeckte. An seiner Seite steht dabei seit über 50 Jahren unerschütterlich seine Frau, die ihm auch hinter den Kulissen tatkräftig zur Seite steht. Sie ist nicht nur seine größte Stütze, sondern auch die kreative Kraft hinter den mehr als 200 auffälligen Hemden, die Ludwig einst im TV trug.

Der Lebensweg des ehemaligen Kunstturners ist dabei geprägt von außergewöhnlichen Momenten, wie seiner über 1.000 Kilometer langen Handstandreise nach Rom 1967, die ihn weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt machte. Doch auch ruhigere Zeiten begleiten ihn: Gemeinsam mit seiner Frau unternahm er zahlreiche Antiquitäten-Touren mit dem Wohnmobil – bis ein Schreckensmoment die beiden 2019 einholte, als ihr Fahrzeug an einer Raststätte explodierte. Zum Glück blieben sie unverletzt. Heute erinnert sich die Öffentlichkeit mit einem Lächeln an den charismatischen Händler, dessen Energie auf der Fernsehbühne unvergessen bleibt.

ActionPress Ludwig Hofmaier, ehemaliger "Bares für Rares"-Experte

Mischke,Andre/ ActionPress Die "Bares für Rares"-Händler

ActionPress Ludwig Hofmaier, Walter Lehnertz, Sven Deutschmanek und Fabian Kahl, "Bares für Rares"-Stars