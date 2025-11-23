Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" auf Twitch live
Horst Lichter (63) wagt den Sprung ins Netz: Am Montag, 24. November 2025, ab 18:30 Uhr geht Bares für Rares erstmals live auf Twitch – direkt aus dem originalen TV-Set. Mit dabei: Peter "Piet" Smits vom Streaming-Kollektiv PietSmiet, der Horst laut der ZDF-Pressemitteilung vor der Kamera Gesellschaft leisten soll. Gemeinsam wollen sie den Fans Einblicke hinter die Kulissen geben, besondere Momente aus der Sendungsgeschichte feiern und die Faszination für Trödelschätze ins Live-Format übersetzen. Ein weiteres Highlight: Bekannte Streamer sollen in Einspielern die Chance bekommen, ihre eigenen Kellerfunde zu präsentieren, um sie von Horst einschätzen zu lassen.
Dass das ZDF-Format längst ein Publikum weit über klassische TV-Grenzen hinaus erreicht, zeigt seit einiger Zeit auch die große Resonanz auf den TikTok-Auftritt der Sendung, wo sich der rüstige Moderator regelmäßig von seiner albernen Seite zeigt. Genau hier wurde das Online-Publikum auch durch kreative Marketingmaßnahmen lange auf den nun anstehenden Stream vorbereitet: Es hieß, man sei gehackt worden und wurde zu dem Stream genötigt, um die Passwörter zu den eigenen Social-Media-Accounts zurückzuerhalten. Clever oder cringe? Das werden die Zuschauerzahlen am Montag zeigen.
Horst gilt als Kultmoderator und früherer TV-Koch als feste Größe in der Unterhaltungsbranche – sein Schnurrbart und seine warmherzige Art sind längst zu Markenzeichen geworden. Peter wiederum zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der deutschen Online-Unterhaltung. Als Teil von PietSmiet hat er sich mit langen Livestreams, gemeinschaftlichen Projekten und einem starken Community-Gefühl einen Namen gemacht. Während Horst also eine geballte Portion Trödelerfahrung mitbringt, überzeugt Peter vor allem mit seinem besonderen Gespür für die Live-Interaktion und den direkten Draht zum Chat – eine definitiv vielversprechende Kombination für den anstehenden Stream.