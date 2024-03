Diese "You"-Charaktere kommen in der fünften Staffel dazu!

You, die beliebte Serie mit Penn Badgley (37), bekommt bald eine fünfte Staffel. Nun wurden gegenüber Variety zwei neue Schauspieler für die finalen Folgen bestätigt und ihre Rollen haben es in sich. Anna Camp (41) und Griffin Matthews spielen die Geschwister von Joe Goldbergs Freundin Kate, mit der er am Ende der vierten Staffel nach New York gezogen war. Anna, bekannt aus Pitch Perfect, verkörpert dabei gleich zwei neue Charaktere, denn sie spielt die Zwillinge Reagan und Maddie Lockwood. Griffin könnte Fans der Marvel-Serie "She-Hulk: Die Anwältin" ein Begriff sein. Er übernimmt in der neuen Staffel die Rolle des Teddy Lockwood.

Ob die Geschwister Lockwood letztendlich gut oder böse sind, wird man erst in der Serie erfahren. Die Beschreibungen von Annas Rollen klingen schon mal sehr vielversprechend: "Reagan ist die gerissene, skrupellose Finanzchefin des Lockwood-Konzerns, die es auf den Thron abgesehen hat und jeden Gegner vernichten wird... ob er nun zur Familie gehört oder nicht. Maddie hingegen präsentiert sich als der unseriöse Zwilling, eine dreifach geschiedene Gesellschaftsdame, deren Job 'etwas mit PR' ist. Doch hinter Maddies frivoler Fassade verbirgt sich eine meisterhafte Manipulatorin." Ihr Bruder Teddy sei der Außenseiter der Familie, der sich nie akzeptiert gefühlt haben soll.

Auf Instagram sorgen diese Nachrichten für Vorfreude bei den Fans der Thrillerserie. "Ich kann es kaum erwarten. Staffel fünf wird ein Knaller!", kommentiert ein User unter der Ankündigung. Einen Wunsch haben die Zuschauer von "You" aber noch: "Bitte sagt mir, dass Jenna Ortega (21) als Ellie zurückkehrt!" Die Scream-Darstellerin hatte in Staffel zwei eine Nachbarin von Joe gespielt. Die Schauspielerin hätte sogar eigentlich in der vierten Staffel mitspielen sollen. "Wir wollten Ellie zurückbringen, doch wir haben gehört, dass Jenna für eine andere Serie gedreht hat", verriet die Drehbuchautorin Sera Gamble im Gespräch mit IndieWire.

Getty Images Anna Camp, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega bei den Emmys 2024

