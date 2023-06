Russell Simmons fetzt sich im Netz mit seinen Töchtern!

Russell Simmons (65) Verhältnis zu seiner Familie ist offensichtlich zerrüttet! Von 1998 bis 2009 war der Musikproduzent und Labelchef mit dem Model Kimora Lee Simmons (48) verheiratet. Gemeinsam bekamen die beiden zwei Töchter. Obwohl die Verflossenen anfangs noch befreundete Geschäftspartner waren, scheinen sich seit einigen Jahren nicht mehr zu verstehen. Nun lieferte die Familie sich im Netz eine ziemlich heftige Schlammschlacht!

Alles begann damit, dass die 23-jährige Ming, in ihrer Instagram-Story ihrer Mutter statt Russell zum Vatertag gratulierte. Dieser reagierte indirekt darauf: "Hört auf, Vätern zu sagen, dass sie härter hätten kämpfen müssen, um ihre Kinder zu sehen und fangt an, Mütter zu fragen, warum er überhaupt kämpfen musste." Wenig später mischte sich die jüngere Aoki sich ein. Sie teile Chats mit ihrem Vater, in welchen er die Mutter seiner Kinder beschuldigte, sein Geld und die Liebe seiner Kinder gestohlen zu haben. Die 20-Jährige postete auch eine Bildschirmaufnahme eines FaceTime-Anrufs, der zwar stummgeschaltet war, aber ihren Vater zeigte, wie er sie anschrie.

Aoki erklärte außerdem: "Ich habe alles getan, was ich konnte, seit ich 15 war, um ruhig und gelassen zu sein, der Familie zuliebe." Sie fügte hinzu, dass sie ihren Vater immer verteidigt habe, bis dieser sich verändert habe. Die Studentin und ihre Familie "glauben, dass er geisteskrank ist oder an einer Art Demenz leidet".

Anzeige

Getty Images Kimora Lee Simmons und ihr Ex-Mann Russell Simmons im April 2011

Anzeige

Getty Images Aoki Lee, Kimora Lee und Ming Lee Simmons, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Produzent Russell Simmons im Juli 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de