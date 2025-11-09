Kimora Lee Simmons: Zurück im turbulenten Glamour-Alltag

Kimora Lee Simmons (50) kehrt ins Rampenlicht zurück! Nach fast 15 Jahren Pause bringt das Supermodel und Geschäftsmogulin laut People ihre Version des Realityfernsehens zurück – und zwar glamouröser und turbulenter denn je. Ab dem 2. Dezember zeigt die Serie "Kimora: Back in the Fab Lane" auf dem Sender E! das Leben der fünffachen Mutter, die selbstbewusst ankündigt: "Ich weiß, ihr habt mich vermisst!" Ihre Töchter Ming und Aoki (23), die inzwischen ebenfalls in der Modebranche tätig sind, stehen ihr dabei tatkräftig zur Seite.

Im Trailer zur neuen Show gibt Kimora einen Einblick in ihren hektischen Alltag als alleinerziehende Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihr Modeimperium Baby Phat lenkt und gleichzeitig ein milliardenschweres Portfolio jongliert. Sie beschreibt ihr Leben als wilde Mischung aus Glamour und Chaos, in der auch ihre Kinder – vom kleinen Wolfy bis zu den Teenagern Kenzo und Gary – ihren Platz im Familienwahnsinn haben. "Es ist wie die Brady Bunch, nur ohne Ehemann", scherzte Kimora, die in ihrem Lebenswerk als "Superwoman" von ihrer Familie bewundert wird.

Die großartige Welt von "Kimora: Back in the Fab Lane" erinnert ihre Fans daran, wie alles begann: mit ihrer ursprünglichen Serie "Life in the Fab Lane", die 2011 endete. Seitdem hat sich in ihrem Leben einiges getan. Neben ihrer Expansion in der Mode- und Geschäftswelt hat sie ihren Fokus vor allem auf ihre Familie gelegt. In Interviews betonen ihre Töchter, wie inspirierend und engagiert ihre Mutter für ihre Kinder ist. Ming, die älteste Tochter, beschreibt Kimora als "Momager" – und ist stolz auf alles, was Kimora als Mutter und Unternehmerin leistet. Die neue Show verspricht, Kimoras beeindruckendes Leben in all seinen Facetten zu zeigen – von beeindruckenden Meilensteinen bis hin zu alltäglichen Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aokileesimmons Aoki Lee Simmons, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kimora Lee Simmons und Aoki Lee Simmons, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024