Haben Max Bornmann und Melina Hoch Lust aufs Sommerhaus?

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) erwarten ihr erstes Kind – und lassen sich trotzdem nicht vom Reality-TV abhalten. Das Paar, das aktuell bei "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen ist, will auch künftig vor der Kamera stehen. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden sogar, ob sie sich vorstellen könnten, beim Sommerhaus der Stars mitzumachen – das Format, das für Paare im Reality-TV als Königsklasse gilt. "Sommerhaus auf jeden Fall. Aber jetzt, wo man das Forsthaus gesehen hat, kann man so ein bisschen einschätzen, was im Sommerhaus ist – und Sommerhaus wird wahrscheinlich schon 100-mal schlimmer sein", betonte Max.

Bis die einstigen Prominent getrennt-Kandidaten möglicherweise im "Sommerhaus der Stars" zu sehen sein könnten, wird es wohl noch eine Weile dauern – denn erst einmal steht die Geburt ihres Sohnes an. Und auch mit Baby zu Hause können sie sich eine Teilnahme am berüchtigten Format vorerst nicht vorstellen. "Da braucht man keinen zusätzlichen Stress", erklärt Max. Melina ergänzt: "Nee. Also, da hat man, glaube ich, genug Stress. Besonders denkt man ja jedes Jahr: 'Schlimmer kann es nicht werden.' Und jedes Mal denkst du dir doch: 'Sie haben es geschafft. Es wurde getoppt.'"

Nun bleibt erst einmal abzuwarten, wie sich Max und Melina bei "Forsthaus Rampensau Germany" schlagen. Das Paar kündigte gegenüber Promiflash bereits an, dass die neue Staffel auf jeden Fall unterhaltsam wird. "Die neue Staffel wird wild", versprach die 29-Jährige und betonte, dass die verschiedenen Charaktere im Haus für ordentlich Wirbel sorgen könnten. Dem konnte Max nur zustimmen: "Ganz neue Bande werden zwischen Menschen geknüpft, wo man das nicht denkt." Schon zu diesem Zeitpunkt machten die beiden Lust auf unerwartete Wendungen, überraschende Allianzen und jede Menge Spannung.

