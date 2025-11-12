Wachsende Kugel: Melina Hoch gibt Schwangerschaftsupdate

Melina Hoch (29) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Nachdem die einstige Love Island-Kandidatin und ihr Partner Max Bornmann (29) die Schwangerschaft im September bekannt gemacht hatten, beglückt sie ihre Fans nun regelmäßig mit Updates. Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, war sie jüngst bei ihrem Frauenarzt. "Und alles ist supi. Schnipsi wächst und gedeiht gut", freut sich die Reality-TV-Bekanntheit.

Mittlerweile scheint die Schwangerschaft aber nicht mehr so einfach, wie sie amüsiert zugibt. Wie sie erklärt, mache ihr mittlerweile sowohl die Müdigkeit als auch das sogenannte "Babybrain" zu schaffen: "Das Babybrain macht mich fertig, ich vergesse langsam wirklich alles." Doch sie nimmt es mit Humor. "Falls sich jemand fragt, wie es mir so geht: Ich habe eben richtig angefangen zu weinen, weil ich Hunger hatte. Kannste keinem erzählen", gibt sie zu. Max sei ihr umgehend zur Seite gekommen, habe sie in den Arm genommen und getröstet. Ähnliche Gefühlsausbrüche habe sie auch am Morgen in der Backstube gehabt: "Hab auch heute beim Bäcker angefangen zu weinen, weil ich dachte, dass da keiner hingeht."

Melina und Max machten die Nachricht von ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs im September mit einem süßen Video auf Instagram publik. Das Paar steht gemeinsam, Händchen haltend im Meer, zuerst frontal, zur Kamera gerichtet, bis sie sich zueinander drehen und einander in die Augen schauen – und mit einem Mal wird Melinas Babybauch ersichtlich. "Wenn aus Liebe Leben entsteht...", kommentiert die Influencerin ihren Beitrag.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Oktober 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

