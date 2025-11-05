"Freudentränen": Melina Hoch rührt mit Hommage an Freund Max

Melina Hoch (29) hat ihre Fans mit einem emotionalen Pärchen-Video begeistert. Die Reality-TV-Darstellerin teilte den Clip mit ihrem Partner Max Bornmann (29) auf Instagram und zeigte sich dabei von ihrer nachdenklichen Seite. In der Bildunterschrift erinnerte sich die Kölnerin an die gemeinsamen Höhen und Tiefen, seit sie im Juli 2024 zueinander fanden, und betonte, wie glücklich Max sie nach all der gemeinsamen Zeit immer noch macht. "Alles passiert aus einem guten Grund", schrieb die ehemalige Love Island-Kandidatin, die Ende September ihre Schwangerschaft öffentlich machte, begleitet von einem Herz-Emoji. "Freue mich so auf das, was vor uns liegt", schwärmte sie online.

Der Beitrag von Melina, den sie mit "zwei bis drei Freudentränen" geschaut hat, zog in Windeseile zahlreiche positive Kommentare nach sich. Viele Fans zeigten sich gerührt: "Ein Mann ändert sich erst mit der richtigen Frau", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer dachte über Max' Entwicklung nach: "Max hat sich sehr zum Positiven verändert." Auch die Dynamik des Paares wurde bewundert. Viele betonten, wie schön es sei, Einblicke in das private Glück der beiden zu erhalten. "Ich habe darüber nachgedacht, wie viel wir schon erlebt haben, wo wir jetzt stehen und wie glücklich du mich jeden Tag machst", freute sich auch Melina selbst.

Ausgerechnet Max, der vor allem seit seiner Teilnahme an Make Love, Fake Love im Jahr 2023 als wahrer Frauenheld bekannt war, hat in Melina, der Ex von Tim Kühnel, offenbar die richtige Partnerin gefunden. Die beiden Reality-Stars fiebern mittlerweile ihrem eigenen Kapitel als Familie entgegen, denn schon bald wird ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblicken. Max beweist stets, dass er besonders in dieser aufregenden Zeit immer an Melinas Seite steht, wo sie doch mit extremer Müdigkeit zu kämpfen hat. Mit Fürsorge und kleinen Aufmerksamkeiten bereichert er ihren Alltag. Dass die beiden auch nach all dem Trubel des letzten Jahres noch so eng miteinander verbunden sind, lässt ihre Fans weiter hoffen, dass die Liebesgeschichte des Paares noch lange anhält – aller Fremdgeh-Vorwürfe zum Trotz.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann , August 2025

Instagram / melina.hoch Schwangere Melina Hoch und Max Bornmann, Realitystars

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"