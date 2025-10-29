Haben Max Bornmann und Melina Hoch noch Lust auf Reality-TV?

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) haben vor Kurzem aufregende Neuigkeiten geteilt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die beiden Reality-TV-Stars, die bald in der Sendung "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen sein werden, sprachen jetzt in einem Interview mit Promiflash über ihre künftigen TV-Pläne. Max verriet dabei, dass er neben dem Forsthaus noch ein weiteres Projekt abgedreht habe. "Ich habe sogar noch eins abgedreht. Also von mir kommen [mit Forsthaus Rampensau] noch zwei. Jetzt kann Melina zu Hause sitzen und ich ein bisschen arbeiten gehen", scherzte er.

Das Paar, das durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt wurde, scheint heute die Balance zwischen öffentlichem Leben und privatem Glück gefunden zu haben. Während Max weiterhin aktiv vor der Kamera steht, möchte Melina vorerst eine Pause einlegen, um sich auf die bevorstehende Geburt und die Zeit mit ihrem Kind zu konzentrieren. Ob und wann Fans Melina wieder in einer Show sehen werden, bleibt also abzuwarten. "Ich denke mal, irgendwann, wenn die Zeit da ist, wieder. Aber jetzt haben wir erst mal unsere eigene Reality-Geschichte", betont Melina im Gespräch.

Nach verschiedenen Reality-Formaten kann sich das Paar nun auf die Ausstrahlung der neuen Folgen von "Forsthaus Rampensau Germany" freuen. Im Interview mit Promiflash ließ Melina bereits durchblicken, dass die kommende Staffel einiges zu bieten hat: "Die neue Staffel wird wild", versprach sie und machte damit die Vorfreude bei den Fans noch größer. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie sich das frisch verliebte Paar im Forsthaus schlägt und ob die private Harmonie auch vor der Kamera standhält. Privat richten die beiden derweil den Fokus auf das, was kommt: ein neues Kapitel zu dritt.

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Reality-TV-Pärchen

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

Joyn / Nadine Rupp Max Bornmann und Melina Hoch, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"