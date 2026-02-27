Prozess gegen Rob Reiners Sohn ist für Jerry O'Connell hart

Rob Reiners (†78) tragischer Tod im Dezember vergangenen Jahres ließ Hollywood sprachlos zurück. Vielen, denen der Regisseur nahesteht, gehen die Umstände bis heute nicht aus dem Kopf, denn der Prozess gegen seinen für Mord angeklagten Sohn ist noch mittendrin. In der Sendung "Good Day New York" war nun Jerry O'Connell (52) zu Gast, für den Rob eine Art Vaterfigur war. "Für diejenigen, die es nicht wissen: Ich bin Schauspieler und habe in 'Stand by Me' mitgespielt. Es war mein erster Job und Rob Reiner war der Regisseur von 'Stand by Me'. Es ist sehr emotional für mich, davon zu hören", meint Jerry über die Gerichtsverhandlung. Für ihn werde es schwierig werden, den ganzen Prozess durchzustehen.

Jerry hoffe sehr, dass der Prozess gegen Nick Reiner (32) kein Medienzirkus werde, wie es manchmal bei so brisanten Verhandlungen der Fall ist. "Ich werde das Ganze genau beobachten, in der Hoffnung, dass es nicht zu einem dieser Zirkusse wird, die manchmal bei solchen Mordprozessen stattfinden. Es ist sehr emotional und erschreckend und weckt viele Gefühle", erklärt der The Big Bang Theory-Darsteller. Jerry war zwölf Jahre alt, als er für "Stand by Me" zusammen mit Wil Wheaton (53), Corey Feldman (54) und dem mittlerweile verstorbenen River Phoenix (†23) vor der Kamera stand. Schon kurz nach Robs Tod erklärte er, wie sehr der Filmemacher seine Jugend prägte, indem er die Kinder am Set der Stephen King-Verfilmung unter seine Fittiche nahm.

Rob und seine Frau Michele (†70) wurden am 15. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Relativ schnell wurde klar, dass es sich um einen Mord handelte. Bis heute sind die genauen Umstände nicht geklärt, aber Robs Sohn Nick rückte ebenfalls sehr schnell in den Fokus der Ermittlungen. Der 32-Jährige soll an Schizophrenie leiden und war lange drogenabhängig. Seit Mitte Dezember steht er als Hauptverdächtiger vor Gericht. Nick befindet sich aktuell in Untersuchungshaft in der Hochsicherheitsverwahrung, nachdem er kurz unter Suizidüberwachung gestanden hatte. Sein Plädoyer lautet aber nach wie vor nicht schuldig. Laut den aktuellen Entwicklungen kommt für Nick im Falle einer Verurteilung sogar die Todesstrafe in Betracht. Das bestätigt der Staatsanwalt des Bezirks Los Angeles.

Getty Images Jerry O'Connell, New York Fashion Week 2020

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025

