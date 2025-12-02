Ehrliche Worte: Amy Schumer kommentiert Trennungsgerüchte

Bereits seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, dass es in der Ehe von Amy Schumer (44) und Chris Fischer kriselt. Am Montag wandte die Komikerin sich auf Instagram an ihre Fans. Dabei räumt sie mit den Gerüchten auf, ihre Ehekrise habe etwas mit ihrem Gewichtsverlust zu tun – die Krise selbst dementiert sie allerdings nicht. "Was auch immer zwischen mir und Chris passieren wird, hat nichts mit Gewichtsverlust oder Autismus zu tun", stellt Amy klar. Die Hoffnung, dass die beiden sich wieder zusammenraufen, hat sie offenbar auch nicht aufgegeben – über Chris verliert die US-Amerikanerin nur gute Worte: "Daumen drücken, dass wir es hinbekommen, er ist der Beste!"

Mitte November behauptete ein Insider noch, die Ehe von Amy und Chris sei längst Geschichte. "Amy lässt sich zu 100 Prozent scheiden", erklärte die Quelle Daily Mail. Demnach habe nicht nur ihre körperliche Veränderung Einfluss auf die angebliche Trennung gehabt, sondern auch ihr Entschluss, wieder im Netz aktiv zu werden. "Sie hat erst alle Fotos von Chris von Instagram gelöscht und dann alles andere. Sie wird bald die Scheidung einreichen, es ist vorbei. Aus und vorbei", betonte der Insider weiter. Auch sei Chris schon fast ausgezogen und die gemeinsamen Häuser in Brooklyn und New Orleans stehen zum Verkauf. Zu dem aktuellen Stand ihrer Ehe äußerte Amy sich nicht weiter, aber ihre Worte klingen zumindest danach, als würden sie und ihr Mann an einer gemeinsamen Zukunft arbeiten.

In den vergangenen Monaten entschied Amy sich, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, indem sie den Kilos den Kampf ansagte. Zur Hilfe nahm sie die derzeit im Trend liegenden Abnehmspritzen. Wie die meisten griff sie zunächst zu Ozempic – die Diabetesspritze hatte aber derart schlimme Nebenwirkungen, dass die 44-Jährige zum Medikament Mounjaro wechselte. Das zeigte offenbar schnell seine Wirkung, denn nach nur wenigen Monaten präsentierte Amy sich ihren Fans stolz und erschlankt. Der Gewichtsverlust soll der Schauspielerin einen großen Teil ihrer Lebensqualität wiedergegeben haben. "Amy hat sich seit ihrer Gewichtsabnahme verändert, sie ist viel unbeschwerter und gelassener geworden. Ich glaube, sie möchte mehr aus ihrem Leben machen", meint der Insider.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025

Imago Amy Schumer und Chris Fischer, Februar 2025

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

